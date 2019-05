Granell: «És el cop més dur; demano disculpes sinceres als aficionats»

Capità i un dels pals de paller del millor Girona de la història, ahir a Àlex Granell li va tocar donar la cara en el pitjor moment de la seva carrera esportiva. Ho va fer compungit, afectat i amb tristor, però amb dignitat. Va ser l'únic, juntament amb Stuani i Eusebio, que va atendre els mitjans de comunicació en un dia molt complicat en què des les altes instàncies del club ningú va voler oferir el seu punt de vista ni donar la cara en un silenci injustificable.

«Estic molt trist pel que ha passat. Demano disculpes sinceres a l'afició», deia un Granell emocionat a qui costava aguantar la veu. El capità blanc-i-vermell recordava que darrerament el Girona hapatit patacades molt fortes però aquesta és diferent. «Últimament aquests anys hem viscut nits de molt de dolor. Aquest any, però, és més dur perquè perdem la Primera Divisió», deia Granell, que, tanmateix, feia una crida al que ha de venir. «El meu desig és que ens serveixi d'aprenentatge perquè ben aviat hi puguem tornar a ser».

Granell va admetre que no sabia que el descens encara no era matemàtic sinó virtual. Tot i això, tenia clar que el Girona jugarà la temporada que ve a Segona A. «Si l'opció és remota suposo que és irreal». En aquest sentit, Granell va reconèixer que durant el partit els futbolistes estaven al cas del que passava a Vallecas, on el Valladolid s'imposava al Rayo. «Evidentment sabíem el seu resultat i que havíem de guanyar. Quan ens han fet l'1-2 sabíem que teníem el cap i el cor a Segona», deia.

Qüestionat sobre quins eren els responsables del descens, Granell va estimar-se més no respondre. «La pregunta exigeix mirar amb perspectiva i ara només soc capaç del que ha passat avui (per ahir). Ha estat un sinònim del que hem viscut tota la temporada. Hem estat capaços de fer el més difícil, avançar-se al marcador, però a la següent acció ens han empatat. Hem tingut capacitat de reacció per fer el 2-1 però ens han matat amb l'1-2». Granell assumia tota la responsabilitat del descens final. «Em sento el màxim responsable del que ha passat com a capità».

Amb una jornada per certificar el descens matemàtic, Granell no va voler parlar sobre el seu futur la temporada que ve. «Estimo molt aquest club i li desitjo el millor. No sé què passarà». El gironí revelava també les imatges de dolor del vestidor. «És el més tocat que he vist durant la meva carrera esportiva. És un dels dies més tristos de la història del club. Tinc una mica d'esperança perquè això serveixi perquè algun dia puguem tornar, perquè el club i la ciutat s'ho mereixen», destacava el capità.