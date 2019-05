De la mateixa manera que Aday Benítez, Johan Mojica va rebre l'alta mèdica per quedar a disposició d'Eusebio per al duel decisiu contra el Llevant. Amb més sort que el vallesà, Mojica va jugar els primers minuts de la temporada rellevant Douglas Luiz al minut 70. El colombià ha estat set mesos de baixa, a causa d'una lesió de gravetat per una ruptura als encreuats que va fer-se el passat mes d'octubre.