Pons i Porro demanen perdó pel descens a l'afició

El retorn a la Segona A dos anys després de l'ascens és un fet i serà una realitat dissabte al vespre a Vitòria. Aquest matí, un dels capitans, Pere Pons ha assenyalat els mals resultats les jornades decisives com el factor decisiu per haver baixat. "Ahir va ser un dia trist. Hem fet un tram final desastrós i ens hem ficat en el pou, ala merda. Demano disculpes", ha escrit aquest dilluns Pons en les seves xarxes socials.

"Sempre hem estat gent patidora. Hem rebut un altra garrotada grossa, una lliçó de vida important. Si som a Segona és per errors de tots. Accepto les crítiques. Em faran més fort, millor futbolista i persona", ha apuntat Pere Pons. En aquesta carta, Pons també ha demanat "que l'any vinent tothom faci tot el que estigui a les seves mans per tornar el Girona a la màxima categoria, on mereix estar". "Hem lluitat fins al final per orgull, respecte i amor per aquest club", ha remarcat el migcampista, que aquest curs s'ha convertit en el tercer futbolista que més vegades ha vestit la samarreta de l'equip català

En la mateixa línia s'ha expressat Pedro Porro. "Després d'allò dolent també pot venir allò bo. Estem molt dolguts i toca demanar perdó als aficionats però la vida no s'acaba aquí. La gent guerrera mai es rendeix. Això és el Girona i Montilivi, on ho hem donat tot i ho tornarem a fer".