Un futur amb incògnites

Amb la derrota contra el Llevant (1-2), el Girona va certificar diumenge el descens a Segona A. Els miracles no existeixen i les matemàtiques no evitaran que el conjunt blanc-i-vermell torni dissabte al vespre a Vitòria a la categoria de plata. La possibilitat de pensar en la rocambolesca carambola que salvaria el Girona -guanyar al camp de l'Alabès, que el Celta perdi contra el Rayo a casa i eixugar- 7 gols d' average general als gallecs- és totalment irreal.

El club continuarà en un categoria de luxe com és la Lliga 1, 2, 3 però tot i això, després de dues temporades entre els millors, la garrotada fa molt de mal. A tots els nivells. Tant als despatxos, on el club s'ha de repensar i marcar unes línies de projecte de futur, com a la plantilla, on molts jugadors posaran punt i final a la seva trajectòria al club. En aquest sentit, s'obre un període de molta incertesa. El mutisme de les altes instàncies de l'entitat i el secretisme en les clàusules particulars als contractes dels jugadors fa difícil de saber amb quins jugadors de l'actual plantilla comptarà el Girona la temporada vinent. De fet, tampoc és gens clar qui en serà l'entrenador ni qui serà l'encarregat de dissenyar la plantilla. Per començar, caldrà veure si els propietaris mantenen la confiança en el director esportiu Quique Cárcel. El barceloní va ser l'arquitecte del Girona de l'ascens però també és el responsable de fer la plantilla d'aquesta temporada i l'encarregat de fitxar Doumbia o Raúl García, entre d'altres, de no trobar relleu a Maffeo ni als lesionats Mojica i Aday i de descartar la destitució d'Eusebio quan l'equip necessitava un revulsiu. Ara fa un any, Cárcel va renovar fins al 2022.

Ben pocs, o més aviat cap, número de continuar té Eusebio. El tècnic castellà té una temporada més de contracte (2020) però tot sembla indicar que no el complirà. El proper inquil·lí de la banqueta gironina és una incògnita que es revelarà quan hi hagi més llum al projecte de futur del club.

Pel que fa a la plantilla, tot està supeditat a les possibles clàusules de llibertat per descens que puguin tenir alguns jugadors. És cert que el pressupost del Girona es reduirà dràsticament però el club comptarà amb una bona picossada gràcies a l'ajuda que la Lliga destina als clubs que baixen a Segona A. De ben segur que el Girona intentarà retenir alguns dels seus millors homes però assumir els sous de Primera a Segona A es presenta d'allò més complicat. És per això que amb els jugadors amb contracte -la gran majoria- s'hi haurà de negociar a la baixa o bé buscar una sortida en forma e traspàs, també a un preu molt més inferior que si l'equip fos a Primera. Són els casos de Portu, Stuani o Pedro Porro, que de ben segur tindran pretendents aquest estiu. Amb casos com els de Doumbia el més probable és que es busqui una entesa per rescindir el contracte.

El que és pràcticament una realitat és que els jugadors que acaben contracte no continuaran la temporada vinent. Els tres cedits pel Manchester City, Douglas Luiz, Aleix Garcia i Roberts, no tornaran a Segona A. Tampoc continuaran Gorka Iraizoz i Jonas Ramalho, que acaben contracte. El central basc tenia emparaulada la renovació en el moment que va començar la ratxa de derrotes però no va signar-la i ara serà lliure. També queda lliure Raúl García Carnero. El lateral esquerre procedent del Leganés va signar al gener només fins al 30 de juny sense opció d'ampliar contracte molt probablement perquè ja ho té fet amb algun altre equip (s'especula que el Getafe).

La resta de la plantilla té contracte amb vigor. Un any més de contracte té encara Planas (ha jugat 13 partits entre Lliga i Copa en dos anys), que va signar tres temporades quan va fitxar procedent del Celta. El juny del 2020 també acaba contracte Pere Pons. El de Sant Martí Vell és un els principals actius del club però amb només un any més de contracte i bon cartell sembla complicat poder-lo retenir. Amb contracte fins al 2021 hi ha una bona colla de jugadors entre ells el capità Àlex Granell, que diumenge al final del partit va assegurar que no té clar ni sap què passarà la temporada que ve. També acaben la seva vinculació amb el Girona el 2021 Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Aday Benítez i Yassine Bounou, que va renovar al mes de gener. L'altre futbolista que té dos anys més de contracte és Seydou Doumbia. L'ivorià va ser fitxat per tres temporades amb un dels sous més alts de l'equip l'estiu passat i ha tingut un rendiment molt deficient.

De la seva banda, Juanpe, Mojica, Portu, Lozano, Borja García i Stuani acaben contracte el 2022. Llevat de l'hondureny, tots són jugadors amb força cartell i que comptaran amb propostes per continuar a Primera. En aquest sentit, el davanter uruguaià no va voler revelar si tenia una clàusula de llibertat per descens quan va renovar i millorar el seu contracte al febrer.

Per últim, dos dels altres actius del club són Pedro Porro i Valery Fernández. Tots dos tenen contracte fins al 2023 amb clàusules de rescissió prohibitives, 50 i 20 milions d'euros respectivament. En principi, el Girona hi compta per la temporada vinent però diversos equips com el València o el Sevilla ja han tocat Porro. A més a més el descens de categoria farà que si al final es traspassa el futbolista es faci per una quantitat força més inferior a la prevista.

Casos a part són els dos jugadors que el Girona té cedits enguany a Segona A, Sebas Coris i Jairo Izquierdo. El de Tossa ha jugat 17 partits amb el Nàstic abans que s'operés al març de lumbàlgia i digués adeu al curs. De la seva banda, Jairo és peça important en un Cadis que lluita per entrar al play-off i que si puja podria quedar-se'l pagant 2,5 milions.