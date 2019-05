El Girona entra a la història de la Lliga com un dels pitjors locals

Diumenge contra el Llevant el Girona va tenir molt a prop una victòria que l'hauria situat amb forces opcions de salvació. El gol de Cristhian Stuani va obrir les portes de l'esperança i va fer entrar una il·lusió que semblava perduda. Tanmateix, el Llevant es va encarregar de tancar-les de bat a bat i, mitjançant Morales, va fer que l'alegria durés amb prou feines quaranta segons. Després, Bardhi faria pujar el definitiu 1-2 al marcador que confirmava la salvació dels granotes i el descens virtual però real del Girona. Un Girona que ha llaurat a Montilivi la seva tomba.

La de diumenge va ser la desena derrota de la temporada a un estadi on l'afició blanc-i-vermella tan sols ha pogut celebrar tres victòries a la Lliga -més una a la Copa contra l'Alabès- aquesta temporada. Aquests pèssims registres com a local per força havien de ser sinònims perfectes de baixar de categoria. Així ha estat, i al Girona li ha sobrat una jornada. Els tres triomfs com a local durant una temporada situen el conjunt gironí com un dels pitjors de tota la història de Primera Divisió. De fet, només hi ha 9 equips que durant tota les edicions de la Lliga (des de 1928) hagin guanyat menys partits que el Girona al seu estadi. Els equips que n'han aconseguit menys i que mantenen el rècord són el CD Logroñés del curs 1994-95, que tan sols va guanyar un partit en tot l'any (contra el Tenerife), i fa menys temps, el Còrdova 2014-15 (contra el Granada).

Amb dues victòries hi ha més precedents, però tampoc tants. El més modern és el de l'Osasuna, que només va guanyar dos partits al Sadar (2016-17) en tot l'exercici. D'equips amb els mateixos números que el Girona n'hi ha una dotzena llarga, entre els quals l'Almeria 14-15 i 10-11 i també, entre d'altres, el Racing de Santander 11-12, amb Cristhian Stuani (9 gols) a la plantilla.