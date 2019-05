L'RFEF decidirà si el Girona C pot o no jugar la promoció

Temporada difícil de pair a Girona. El descens del primer equip, que torna a la Segona Divisió A si no es produeix una carambola majúscula en l'última jornada, així ho explica. Però aquest no és l'únic contratemps. Les coses no s'han fet bé i això ho demostra també la trajectòria del seu filial. El Peralada-Girona B necessita una sèrie de combinacions en el darrer cap de setmana de competició per mirar de salvar els mobles i continuar, com a mínim un any més, a la Segona Divisió B. Cinc derrotes consecutives han deixat els de Chicho Pèlach a tocar del barranc i la Tercera Divisió és gairebé una realitat. Veient quin pot ser el seu desenllaç, s'obren llavors uns quants interrogants. Es mantindrà llavors l'acord de filiació amb el Girona? I en cas de descens, què passarà amb un Girona C fet a cop de talonari per abandonar la Primera Catalana i pujar de categoria?

La resposta a aquesta última pregunta la té la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Aquesta mateixa setmana hauria de decidir què és el que passa amb aquest cas. El Girona C acabarà la Lliga en segona posició. Per tant, hauria de poder disputar la promoció d'ascens contra el segon de l'altre grup (encara per determinar, ja que hi podrien acabar l'Andorra, el Manresa o el Viladecans). La controvèrsia apareix en el moment que el Peralada té molts números de baixar a Tercera. Si el club empordanès continua afiliat al Girona, teòricament no podria coincidir amb el seu tercer equip en una mateixa categoria. El que no se sap, però, és si el Peralada anirà per lliure a partir del curs vinent. El nomenament de Nitus Santos com a nou director esportiu (encara que després es matisaria que la seva funció aniria dirigida principalment al futbol base i no pas al primer equip), podria ser una pista que així ho explicaria. Però el seu president, Miquel Llobet, s'afanyava i sortia al pas dels rumors tot explicant que «el contracte de filiació té vigència fins la temporada 2020/2021, les especulacions són lliures i la realitat és la que és». Res que ajudi a treure qualsevol mena d'interrogant.

La decisió, per tant, en mans de l'RFEF, que es pronunciarà al respecte. Si finalment el Girona C no pot jugar la promoció, aquest privilegi seria per al tercer classificat del grup I de Primera Catalana. Ara mateix, quan només falten dues jornades perquè s'acabi la Lliga regular, aquesta posició l'ocupa el Banyoles, que té 54 punts. Li falta enfrontar-se al Guineueta (cinquè) i el Sabadell Nord (onzè). L'altre candidat és el Palamós, que en suma 52. Els palamosins, curiosament, juguen aquest cap de setmana amb el Girona C i tancaran la Lliga al camp del Llagostera B. Per tant, sigui quina sigui la decisió, l'equip que acabi jugant la promoció per pujar a Tercera serà de la demarcació gironina amb gairebé tota seguretat.