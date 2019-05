Eusebio, un dels pocs tècnics que han baixat sense ser destituïts

La derrota contra l'Osca de mitjans de febrer va deixar el Girona a només un punt de la zona de descens. Una situació inèdita en un any i mig que situava l'equip al llindar de les brases abans de visitar el Santiago Bernabéu. La dinàmica, a més a més, no era gens bona. L'equip venia d'encadenar 10 jornades sense guanyar i quatre derrotes consecutives. A més a més, el desgast físic de la Copa del Rei, per a una plantilla tan curta d'efectius i limitada de recursos, feia estralls en forma de lesions. Tot i això, la direcció esportiva va decidir mantenir Eusebio Sacristán al càrrec. L'aposta va sortir bé perquè el Girona va imposar-se al Reial Madrid (1-2) i tot seguit es van sumar 10 dels 15 punts següents. Seria un miratge. A partir de l'aturada per les seleccions de després del triomf a Leganés, l'equip es va desinflar i va encadenar sis derrotes consecutives que van encendre totes les alarmes. A Valladolid es va tocar fons i l'equip va entrar en descens per primer cop. Allà sí que el cap d'Eusebio va perillar de debò. La cúpula esportiva, juntament amb la propietat, va cercar fórmules alternatives al tècnic castellà però cap els va convèncer i es van estimar més acabar el curs amb Eusebio. L'equip va superar el Sevilla però les derrotes contra Getafe i Llevant han certificat un descens que es confirmarà dissabte a Vitòria, on el castellà viurà el seu darrer partit.

L'aposta per mantenir Eusebio va sorprendre, i indignar, bona part d'una afició que reclamava una sacsejada en forma de destitució. La decisió no va arribar i Eusebio, si no hi ha cap daltabaix abans de dissabte, acabarà la temporada dissabte a Vitòria. La postura del Girona de no destituir l'entrenador malgrat els mals resultats i veure com l'equip acaba perdent la categoria no és inèdita, però sí poc habitual a Primera Divisió. Normalment, els clubs tenen ben poca paciència i amb els primers nervis la banqueta és on es mira primer. És tan preuada la categoria que ningú vol perdre-la i per això són molts els equips que durant un mateix curs han arribat a tenir més de dos entrenadors. En aquest sentit, el cas d'Eusebio no és únic. El precedent més recent d'un tècnic que s'ha mantingut al càrrec fins al final i l'equip ha acabat baixant a Segona A és el de Paco Jémez, amb el Rayo (2016-17). Aquell Rayo, però, va tenir opcions de salvar-se fins a l'última jornada.

L'Eibar de Garitano

Tampoc fa gaire de l'Eibar, que, en el seu debut a Primera (14-15), va fer una segona volta del nivell del Girona enguany, i va acabar baixant també a l'últim partit per una combinació de resultats desfavorables. El tècnic Gaizka Garitano, que havia dut l'equip de Segona B a Primera en dos anys, tanmateix, va comptar amb la confiança de la directiva fins al final. Un parell d'anys abans, el Valladolid tampoc va dubtar en cap moment de Juan Ignacio Martínez tot i estar tota la temporada rondant la part baixa i acabar perdent la categoria en l'última jornada a casa contra el Granada en un partit en què depenien d'ells mateixos.

El dotzè en dues dècades

Al marge d'aquests tres precdents, en aquesta darrera dècada hi ha hagut tres casos més com els del Girona amb Eusebio. Saragossa (2012-13), Dépor (2010-11) i Tenerife (2009-10) també van fer confiança a Manolo Jiménez, Lotina i José Luis Oltra. Tots tres, com Paco Jémez, Garitano i JIM, i a diferència d'Eusebio, van mantenir els seus equips amb opcions de permanència fins a l'última jornada de Lliga. L'anormalitat del cas es confirma analitzant deu anys més en la història de Primera Divisió. Si del 2009 al 2019 els casos de tècnics que no van ser destituïts i van baixar a Segona A van ser només sis, entre el 1999 i el 2019 van ser encara menys: cinc. Els afortunats van ser Víctor Espárrago amb el Cadis (2005-06), Lucas Alcaraz amb el Recreativo de Huelva (2002-03), Fernando Vázquez amb el Las Palmas (2001-02), Radomir Antic amb l'Oviedo (2000-01) i Rafa Benítez amb l'Extremadura (1998-99). D'aquests, només Espárrago i Alcaraz amb Cadis i Recre havien baixat abans de l'última jornada, mentre que Vázquez i Antic ho van fer a l'última jornada. L'Extremadura de Benítez va fallar en l'última jornada, quan ho tenia tot de cares per salvar-se, i va veure com queia a Segona en l'antiga promoció contra el Rayo.