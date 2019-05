La massa social és ara de 9.500 abonats i 11.000 socis

La instal·lació l'estiu passat d'una nova grada prefabricada al gol sud, al damunt del bar, va ampliar l'aforament de Montilivi fins als 14.500 espectadors. La millor entrada de la temporada ha sigut aquest any coincidint amb el partit contra el Madrid (14.200) en l'eliminatòria de Copa del Rei. Ara s'obre l'interrogant de què passarà amb les grades mòbils instal·lades per l'ascens a Primera. El club sembla que decidirà què fer-ne en funció de la resposta dels aficionats.

Avui el Girona té una massa social consolidada en 9.500 abonats i 11.000 socis. Però una cosa és veure futbol de Primera, i l'altra, tornar al de Segona. Ara una de les principals preocupacions és no perdre aquest actiu, que a més s'ha traduït a la ciutat amb un augment de penyes que arriba ja a la vintena. És evident que amb el descens hi pot haver baixes, però des del club es confia que si es fa un projecte engrescador es pugui minimitzar el cop i mantenir una bona presència de públic als partits.

A Segona el Girona, tot i lluitar per l'ascens les últimes tres temporades que hi va militar, duia mitjanes de 5.000 espectadors a l'estadi. Sense les grades prefabricades instal·lades als dos gols i a Preferent, l'aforament és per a 9.200 aficionats. Seria fàcil pensar que si es repetissin aquestes pautes d'assistència no caldria ampliar el lloguer de les estructures. Però el Girona no es resigna a mantenir la massa social. Aquest any la mitjana s'ha situat per sobre dels 10.500 espectadors per partit malgrat jugar diversos cops en divendres i dilluns. Si es pot fidelitzar una part important d'aquesta xifra, paral·lelament, també s'assolirà una font important d'ingressos.

El Girona té 11.000 socis però d'aquests només 9.500 tenen abonament a l'estadi. Per renovar el carnet de l'any que ve caldrà haver pagat els 50 euros de cost anual de ser soci. Aquest tràmit molts ja el van fer entre finals de 2018 i principis de 2019, però el club va acabar enviant el document fins i tot a aquells que no el van pagar, tot i que ho hauran de fer si volen renovar l'abonament per al curs que ve.