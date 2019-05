El preu de tornar a la Segona A

El Girona pagarà un preu molt alt pel descens que certificarà dissabte a Vitòria. El retorn a Segona A implicarà perdre uns 35 milions d'euros en drets televisius, que han representat aquest any un 65% del pressupost, xifrat en 53,6, fet que obligarà a una dràstica reducció de la inversió. Això sí, el tràngol serà una mica de més bon empassar gràcies al fons de compensació que La Lliga va crear fa tres temporades, regulat al reial decret sobre el repartiment dels drets televisius. Així, als 8-10 milions que el club pot recaptar dels operadors a Segona (a Primera, pel cap baix, haurien sigut 45), s'hi haurà d'afegir els 10-12 que li correspondran per aquest canal de finançament i que els permetrà, com a l'Osca i el Rayo, els altres dos descendits, disposar dels pressupostos més alts de la categoria de plata. Encara que, com es demostra cada temporada, això tampoc sigui garantia de res, i si no que li ho preguntin al Deportivo, al Màlaga i al Las Palmas, els tres condemnats del curs passat, descartats de l'ascens directe i, només en el cas dels dos primers, amb aspiracions de poder recuperar la categoria perduda gràcies al play-off després d'un any molt dur.

El Girona va ascendir a Primera la campanya 2016/17 amb un pressupost de 9 milions. A l'elit, l'any passat, el va disparar fins als 44,5, i aquest curs ha arribat als 53,6. La previsió del Consell d'Administració, en cas d'haver salvat la categoria, era de disposar de 55 milions en la planificació del següent exercici. Tots aquests números ara s'hauran de reorientar. Encara és d'hora per saber quin pressupost podrà tenir l'equip i quin serà el seu límit salarial, però sí que és evident que podrà tenir prou marge per fer una plantilla amb garanties, com a mínim, de pugnar per l'ascens.

Com se sap, els ingressos televisius són, avui, la gran font de finançament dels clubs professionals a Espanya. La diferència entre jugar a Primera o a Segona és evident, en el repartiment, perquè sense anar més lluny la temporada passada els que menys van rebre de Primera, Girona i Leganés, amb uns 43 milions, multiplicaven per quatre els més ben remunerats de Segona (Sporting, Osasuna i Granada, amb entre 9 i 10). La Lliga reparteix el 90% dels ingressos, que superen els 1.400 milions anuals, entre els clubs de l'elit, i el 10% restant el dona a Segona.

Per fer menys dura la patacada que representa la pèrdua de la categoria, ja no només per la reducció dels drets televisius, sinó també per la rebaixa d'abonats, venda d'entrades i patrocinis, La Lliga va crear el fons de compensació. Els clubs hi destinen un 3,5% dels seus ingressos pel capítol televisiu i després els tres equips que baixen de Primera es reparteixen el 90% del pastís, i el 10% restant se l'enduen els quatre que cauen al pou de Segona B. El Llagostera, per exemple, va ser un dels beneficiats per aquesta situació quan va baixar el 2016 després de dos anys a la categoria de plata. Els blaugrana van rebre 1,2 milions, que com va anunciar la presidenta Isabel Tarragó al seu moment, els havien de servir per donar estabilitat almenys durant tres temporades a l'entitat. Després d'un altre descens, en aquest cas a Tercera, l'any passat, els d'Oriol Alsina són a un pas de proclamar-se campions i jugar l'eliminatòria directa que els permeti tornar a la categoria de bronze.



Vendes i límit salarial

L'altra gran font de finançament que tindrà el Girona aquest estiu seran les vendes. Són ineludibles, aquesta vegada, perquè hi haurà jugadors amb prou catxet per continuar a Primera i d'altres que malgrat no el tinguin disposen de fitxes inassumibles a Segona. A més, es dona la circumstància que el director esportiu tenia lligada pràcticament tota la plantilla per al curs que ve. Fins a disset jugador del primer equip disposen de contracte, entre ells primeres espases com Stuani, Portu, Borja García, Bernardo, Juanpe, Granell, Pere Pons, Muniesa i Pedro Porro. Els diners que es puguin fer en traspassos també s'afegiran als que s'ingressin pels drets televisius i ajudaran a engreixar el pressupost i el límit salarial que fixarà La Lliga.

Aquesta campanya a Primera el Girona ha tingut un topall per destinar a fitxatges de 36,7 milions, només per sobre d'Osca (29), Valladolid (23) i Rayo (33), els tres equips que van ascendir l'estiu passat. Al final el descens ha castigat a dos d'aquests més un Girona que tenia el quart pitjor límit salarial. A Segona els tres equips que van descendir han tingut, de llarg, el crèdit més important. El Màlaga, amb 25 quilos, s'ha endut la palma. El Las Palmas ha disposat de 19 i el Deportivo, de 18. Els equips que van baixar fa dos cursos han gaudit d'un límit també considerable: Sporting (10), Osasuna (11) i Granada (9'5). Navarresos i andalusos enfilen en ascens directe les últimes quatre jornades.