Aday, principal novetat a la convocatòria per acomiadar-se de Primera

Aday Benítez, que ha estat pràcticament tota la temporada lesionat per culpa d'una greu lesió al genoll dret que el va fer passar pel quiròfan, és la principal novetat a la llista de convocats del Girona per tancar una etapa de dos anys a Primera divisió demà a Vitòria. Eusebio s'emporta divuit homes, entre els quals també hi ha Soni, del Peralada. El tècnic ha prescindit de Mojica, Raúl Carnero, Juanpe, els lesionats Douglas Luiz i Stuani, com ja s'havia anunciat, i el sancionat Borja García.