Eusebio no descarta continuar al Girona la temporada que ve

En una roda de premsa que s'ha allargat més d'un quart d'hora, Eusebio Sacristán ha parlat de passat, present i futur. S'acaba la temporada demà i, sempre i quan no es produeixi una carambola extraordinària, el Girona certificarà el seu descens de categoria. És per això que el tècnic ha admès que el de Vitòria "pot ser el meu últim partit", sobretot tenint en compte que "s'acaba la Lliga i no hem aconseguit l'objectiu". No obstant, el de La Seca ha afegit que "totes les possibilitats estaran obertes a partir de demà".





Roda de premsa d'Eusebio, prèvia al partit #AlavesGirona de demà

"No hem aconseguit l'objectiu per la qual cosa estan obertes totes les possibilitats respecte a la meva continuïtat. Ara toca però pensar en el partit de demà". — Girona FC (@GironaFC) 17 de maig de 2019

La carambola que necessita el Girona per salvar-se

Això sí, tampoc ha volgut aprofundir gaire en aquest aspecte. "En aquests moments el que vull és tancar la temporada centrant-me en el partit amb l'Alabès al cent per cent. Vull quedar-me amb la sensació que ho he donat tot fins al final. Després serà qüestió de parlar amb la direcció esportiva i de prendre decisions de cara al futur".Per salvar-se, el Girona necessita guanyar a Vitòria i que un ja descendit Rayo s'imposi a Balaidos. A més, la combinació de tots dos resultats han d'eixugar un gol 'average' negatiu de set gols. "Sabem que la possibilitat és molt remota i que aconseguir-ho és molt, molt i molt difícil", ha dit Eusebio. Ara bé, ha matisat que "volem acabar amb la sensació que ho hem donat tot fins al final. No és el mateix acabar amb 37 punts que fer-ho amb 40. Ni últim, que penúltim". Per això, ha assegurat que confia en la professionalitat del Rayo. "Ells ho faran i també nosaltres. Ho donarem tot fins l'últim segon, intentarem donar una alegria a la nostra afició".El tècnic ha afegit que "no hi ha res impossible", encara que no ha amagat que el més probable és que el miracle no s'acabi produint. "Les estadístiques diuen que el normal és que, de les moltes situacions que es poden donar, la majoria d'elles no ens somriguin. N'hi ha alguna, aquesta és la realitat. Ara bé, és molt complicat".