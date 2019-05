Abelardo, una pedra en el camí del Girona de nou

Si no passa res d'extraordinari, el Girona avui certificarà el seu descens matemàtic a Segona. Ho farà després d'enfrontar-se a l'Alabès, un equip que encara entrena Abelardo Fernández. El Pitu s'ha convertit en una mena de pedra en el camí dels gironins. Ell no serà el causant del desgraciat final d'aquesta temporada perquè els de Montilivi ja van baixar de manera virtual l'últim cap de setmana. Però sol tenir una certa incidència, directament o indirecta, en alguns dels capítols més dolorosos de la història recent del club. El més sonat, el del desenllaç de la temporada 14/15. En aquella ocasió, el Girona va deixar escapar un ascens a Primera que tenia a la butxaca empatant al darrer sospir amb el Lugo a casa (1-1). Qui se'n va beneficiar? L'Sporting, que va guanyar al camp del Betis (0-3) i que l'entrenava, precisament, Abelardo. El mateix que, a finals del 2017, s'estrenava a la banqueta de l'Alabès en una de les derrotes més increïbles dels gironins a Primera. Del 2-0 es va passar al 2-3 final en només 20 minuts.

Abelardo canviarà d'equip aquest estiu i ahir protagonitzava l'última prèvia de la seva etapa a Vitòria. Deia que l'objectiu d'avui és «guanyar per sumar 50 punts, una xifra bonica», i parlava també del Girona. «Em sap greu que baixi sobretot per Eusebio. És un entrenador extraordinari i una molt bona persona. També per Bernardo, un gran professional al qual vaig poder entrenar a Gijón».



Escribá ho veu gairebé fet

Molt pendent del que passi a Balaidos estarà el Girona, que necessita que el Celta perdi a mans del Rayo Vallecano. Una combinació que ben pocs creuen que es produïrà. Fins i tot l'entrenador del conjunt gallec. En va parlar ahir Fran Escribá, qui deia veure al seu equip «molt a prop» de la salvació matemàtica. A més, es va posar a la pell d'Eusebio. «Si fos ell, pensaria que és molt i molt difícil salvar-se perquè s'ha de produir que ells guanyin de manera molt còmoda i que nosaltres patim una gran derrota».