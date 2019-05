Delfí Geli: «Ja estem treballant per fer un equip competitiu a Segona»

Després de la derrota del Girona a Mendizorrotza aquest dissabte davant l'Alabès, que certifica el descens de categoria del club gironí, el president del Girona ha fet les següents declaracions:

- «Quan depens d'altres equips és molt complicat. Però fins que la Lliga s'acaba has de pensar que pots salvar-te»

- «Volíem consolidar-nos i seguir a Primera. Vam fer un primer tram bo però al final l'equip no s'ha trobat i se'ns ha escapat la categoria»

- «És complicat trobar-hi una explicació. A la primera volta vam fer números per mantenir-nos. En la segona volta, amb la Copa del Rei pel mig, hem perdut molts punts. I quan l'equip semblava que havia revifat, han tornat els mals resultats»

- «Tornarem a Segona. Estem en un club que des de ja comença a treballar per fer un equip competitiu. Estem segurs que serem capaços de fer un bon equip»

- «És un moment complicat per a tothom. Però ara és quan la gent ens ha de donar suport. El club continua endavant, seguirem sent seriosos, i farem un bloc competitiu per intentar estar el més amunt possible»

- «A partir d'ara és el moment de prendre decisions. Aquí no abaixarà els braços ningú»

- «Ara és molt fàcil fer valoracions. Quan vam optar per mantenir Eusebio tots vam pensar a fer el millor pel Girona»