El Girona juga a Mendizorrotza a la caça d'un miracle que ni el mateix equip s'espera

Ningú s'imaginava que el penal de Kiko Ratón acabaria entrant després que el porter Alberto Cifuentes n'endevinés la trajectòria atrapant fins i tot la pilota. Ni tampoc que Pablo Caballero remataria gairebé sense oposició fent que el Lugo evités un ascens que estava cantat. De finals inesperats, el Girona n'ha viscut uns quants en aquesta època més recent de la seva història. En necessita un altre per mantenir-se a Primera. Un miracle, més aviat. El problema és que ja gairebé ningú hi creu. Ni a Montilivi. Tercer per la cua, l'única combinació possible en l'última jornada és que els d'Eusebio guanyin al camp d'un Alabès que, ja salvat, no s'hi juga res. No només això. Sinó que també necessiten que el Rayo, que està descendit, s'imposi a Balaídos. A tot això, la combinació dels dos resultats ha d'eixugar un average negatiu de set gols. Complicadíssim.El Girona té les baixes de Borja, Stuani, Juanpe, Mojica, Douglas i Raúl García, mentre que Aday torna a una convocatòria set mesos després de l'últim cop. De la seva banda, l'Alabès no podrà comptar amb el sancionat Brasanac ni tampoc amb els lesionats Borja Bastón, Takashi Inui, Guillermo Maripán i Burgui.