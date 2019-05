Porro entra a la prellista per jugar l'Europeu sub-21

Pedro Porro continua aprofitant l'any del seu debut a Primera Divisió amb el Girona per situar-se al primer pla del mapa futbolístic. El nou capítol es va escriure ahir amb la notícia que el lateral forma part de la prellista per anar a l'Europeu sub-21 amb Espanya. El seleccionador Luis de la Fuente ha convocat vint-i-cinc futbolistes per lluitar pel títol el mes que ve a Itàlia. D'aquesta llista n'acabarà descartant dos.

La convocatòria està formada per Antonio Sivera, Unai Simón i Dani Martín com a porters. En la defensa, hi figuren Jorge Meré, Jesús Vallejo, Aaron Martín, Junior Firpo, Pedro Porro i Martín Aguirregabiria; Dani Ceballos, Mikel Merino, Marc Roca, Igor Zubeldia, Pablo Fornals, Carlos Soler, Fabián Ruiz i Aleñá són els migcampistes citats i al davant hi consten Borja Mayoral, Rafa Mir, Mikel Oyarzabal, Alfonso Pedraza, Manu Vallejo i Dani Olmo. Espanya sub-21 es concentrarà el proper 31 de maig a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

El tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, ha inclòs Porro a la convocatòria pel darrer partit de Lliga avui a Vitòria. Sobre la citació del lateral amb Espanya sub-21 va dir que «estem tots feliços que s'hagi guanyat tornar a la selecció. Ha fet una bona temporda i per això s'han fixat en ell quan encara és molt jove. Té molt de futur per davant. Ha tingut una participació molt important durant tot l'any». Sobre la seva desaparició en els últims partits va dir que «hem passat a jugar d'una manera diferent, hi havia competència en la seva posició. Ell és un jugador que ha hagut d'aprendre molt aquesta temporada aspectes defensius. Quan hem jugat amb línia de cinc era més fàcil, de quatre ha de seguir en aquest aprenentatge». Porro va debutar amb la selecció al mes de març en un amistós contra Romania a Granada (1-0).