Trist comiat del Girona a Primera

S'ha acabat. El somni de la Primera Divisió s'ha esfumat en qüestió de dos anys i el Girona ja ha tirat la tovallola abans d'arribar a Mendizorrotza. Coneixent el descens virtual, els homes d'Eusebio Sacristán no hi creien i així s'ha demostrat. Era difícil, això sí. Encara més sense Stuani, que va jugar l'últim partit a Montilivi lesionat del soli.

I estant pendents del partit entre Celta i Rayo, que determinaria la quantitat de gols que haurien de marcar els gironins per salvar la categoria. D'entrada eren 7. S'havia de produir un miracle. Copiant fil per randa el guió de la segona volta, el Girona s'acomiada de Primera amb una derrota davant l'Alabès (2-1).

Com a mínim, jugar amb dignitat. Aquesta era la principal premissa per deixar la màxima categoria del futbol espanyol. Oblidant-se de la nefasta segona volta, que l'ha condemnat a la Segona A. No ha pogut ser. Perdut i sense rumb, el Girona ha estat incapaç de portar la iniciativa davant d'un rival que ja tenia els deures fets.

Depenent d'una carambola, Eusebio ha apostat per situar Gorka Iraizoz sota els tres pals -que només ha jugat sis partits durant aquesta temporada i ha disputat el seu últim partit amb els gironins. També per 'Choco' Lozano i Kevin Soni en atac. La titularitat del davanter del filial ha sorprès, mentre Patrick Roberts i Seydou Doumbia s'ho miraven des de la banqueta.

El Girona ha sortit pressionant amb joc directe per tantejar la situació. A poc a poc, els d'Abelardo han anat connectant al partit. Al minut 8, Jony li ha guanyat la posició a Muniesa i s'ha obert per banda esquerra obligant la intervenció de Gorka, que ha escapçat el seu xut creuat. Abans, Portu ha tingut una oportunitat dins l'àrea amb una rematada amb rosca que ha sortit fora. Sense gaires accions ofensives per part de cap dels conjunts, Soni ho ha provat enviant al segon pal una pilota de córner.

Passat l'equador de la primera part, ha arribat la gran notícia que el Rayo s'avançava al Celta de penal. Ni així. Els blanc-i-vermells no ho han sabut gestionar, tot i jugar-s'hi la vida. Wakaso ha castigat als gironins amb un cacau contundent, que superava al porter navarrès sense que aquest hi pogués fer res.

Choco ha hagut de ser substituït per Doumbia a causa d'unes molèsties i només començar la segona part ha sortit Roberts per Soni. Els homes de referència per als últims 45 minuts del Girona a Primera. Lluny del revulsiu, però, de seguida Gorka ha hagut d'aturar una rematada de Calleri. Qui sí que ha reaccionat ha estat Valery. L'escalenc ha fet suar Sivera amb un xut que ha sortit llepant el travesser. Un gest insuficient davant la posada en escena del seu equip. Mantenint el tarannà de la segona volta, el Girona no s'ha trobat a Mendizzorotza. Fins i tot l'Alabès que no s'hi jugava res, ha demostrat més.

Conèixer el segon gol del Rayo tampoc ha servit. Els blanc-i-vermells ja havien claudicat feia estona, acceptant que són equip de Segona A. Adrián Marín ha donat un altre ensurt als blanc-i-vermells amb un xut, que ha sortit fora. Per la seva part, Doumbia ha tingut a prop l'empat amb una rematada de cap que s'ha estavellat al pal dret de la porteria de Sivera.

Si algú encara podia tenir la més mínima esperança, l'Alabès s'ha encarregat d'esborrar-la amb un gol de Calleri al minut 82. La resposta dels gironins ha estat immediata. Portu ha retallat distàncies marcant l'últim gol del Girona a Primera. Els d'Eusebio han seguit buscant l'empat fins a l'últim minut, però han despertat massa tard.

Segurament, l'única nota positiva d'aquest trist final ha estat el retorn d'Aday. El vallesà ha tornat a trepitjar el terreny de joc, després de lesionar-se el genoll dret el passat mes d'octubre contra el Rayo.

Mirant-ho d'una altra manera, ha sigut maco mentre ha durat. Sempre quedaran les victòries al Reial Madrid i els empats al Camp Nou i Wanda Metropolitano, a més de l'arribada història als quarts de final de la Copa del Rei.

Fitxa tècnica

Alabès: Sivera, Vigaray, Laguardia, Ximo, Adrián Marín, Pina, Manu García, Wakaso, Rolan (Twumasi, min. 72), Jony i Calleri.

Girona: Iraizoz, Valery, Bernardo, Alcalá, Muniesa, Planas (Aday, min. 65), Pere Pons, Granell, Kevin Soni (Roberts, min. 46) i Choco Locano (Doumbia, min. 36).

Gols: 1-0, Wakaso (min. 39); 2-0, Calleri (min. 82); 2-1, Portu (min. 86).

Àrbitre: Melero López (Comitè Andalús). Ha amonestat Pina, Calleri, Rolan (Alabès); Kevin Soni, Muniesa, Planas (Girona).

Estadi: 11.500 espectadors a Mendizorrotza (Vitòria).