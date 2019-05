«Farem un equip competitiu»

El president del Girona, Delfí Geli, va trencar ahir a la nit, al final del partit contra l'Alabès, el silenci institucional del club des que s'havia pràcticament certificat el descens perdent diumenge passat contra el Llevant. L'exfutbolista va comparèixer (s'espera que en els propers dies també ho faci Quique Cárcel) just quan s'acaba de confirmar que el Girona baixava a Segona per llançar un missatge d'esperança enmig de la tristor. Geli va assegurar que el club «treballa des de ja per fer un equip competitiu que pugui lluitar per estar el més amunt» i va demanar el suport de l'afició en aquests moments complicats.

Als despatxos de Montilivi s'hi espera un estiu calent. La planificació de la propera temporada portarà molts canvis a la plantilla i a la banqueta, tot i que ahir Geli no en va voler avançar cap, ni tant sols el de l'entrenador. «Ara és lògic que el míster hagi volgut tenir un punt de calma, no és un moment gens fàcil. Deixem que reposi i valori totes les opcions i ja tindrem temps per parlar amb ell», va assegurar. Eusebio té un any més de contracte i malgrat que divendres admetia que el d'ahir podia ser el seu darrer partit amb el Girona, també afirmava que «tot era obert» en el futur.

El president va fer un primer anàlisi sobre una temporada que acaba amb el més estrepitós fracàs: «volíem consolidar-nos i seguir a Primera. Vam fer un primer tram bo però al final l'equip no s'ha trobat i se'ns ha escapat la categoria. És complicat trobar-hi una explicació. A la primera volta vam fer números per mantenir-nos. En la segona volta, amb la Copa del Rei pel mig, hem perdut molts punts. I quan l'equip semblava que havia revifat, han tornat els mals resultats».

Sobre els motius pels quals no es va destituir Eusebio després de la derrota de Valladolid (n'ha acabat acumulant nou en els últims deu partits, Geli va dir que «ara és molt fàcil fer valoracions. Quan vam optar per mantenir Eusebio tots vam pensar en fer el millor per al Girona».



El retorn d'Aday

L'única notícia positiva d'ahir va ser el retorn d'Aday, que havia estat de baixa els últims set mesos per una greu lesió de genoll. L'últim partit del carriler va ser el Girona-Rayo (2-1) per Fires. Ahir va reaparèixer rellevant Carles Planas a la segona part. «M'he tornat a sentir futbolista, però el descens és la cara amarga. Però estic segur que aquest equip tornarà», va dir.