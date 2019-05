L'emotiu vídeo de comiat del Girona: "El final és dur, però el trajecte ha estat meravellós"

Després del descens a Segona divisió, el Girona FC ha publicat un emotiu vídeo aquest diumenge, en el qual assegura que "tornarem". Les imatges fan un repàs a grans moments viscuts pel club gironí durant els darrers dos anys, en els quals ha estat a la màxima categoria estatal, combinats amb imatges de l'afició.

El vídeo, sempre acompanyat d'una emotiva música de fons, posa en valor el que s'ha viscut a Montilivi aquestes dues temporades: "S'ha acabat. Un dolorós final per un camí de somni. El final és dur, però el trajecte ha estat meravellós. Hem escrit història plegats", comença. També es destaca l'exhibició de l'"orgull gironí" durant aquest temps, i el fet d'haver competit "amb els millors, sumant punts contra gegants".

Finalment, es remarca que el que s'ha aconseguit "fora del camp" quedarà per sempre, especialment en l'aspecte de l'afició: "Sabem, com tantes altres vegades, que podem comptar amb vosaltres", per acabar proclamant que "tornarem".