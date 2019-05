«Mai m'he plantejat renunciar perquè estava convençut que ho aconseguiríem»

Segurament, Eusebio Sacristán va fer ahir l'última roda de premsa com a entrenador del Girona. El descens matemàtic a Segona A en l'últim partit de Lliga amb derrota davant l'Alabès (2-1) va ser l'enèsima decepció de l'equip. Tot i deixar les portes obertes a una possible continuïtat, el fracàs d'aquesta temporada li valdrà la destitució en els propers dies. Però sobre això, Eusebio va preferir no dir res, tampoc ahir amb la Lliga acabada, i valorar la seva situació en els darrers mesos: «En cap moment m'he plantejat renunciar. Sempre he cregut que ho aconseguiríem. Hem sigut positius i mai hi ha hagut res que em digués que no ho podíem fer. Hem passat per moments complicats, en els quals estic segur que el club ha pensat a canviar d'entrenador, però jo em sentia convençut. La confiança per part del Girona m'ha donat fortalesa. És una llàstima que no s'hagui materialitzat i no hàgim sabut revertir la situació».

Ara que el descens ja és una realitat, l'entrenador blanc-i-vermell va destacar que l'equip «tenia la intenció d'aconseguir una victòria» davant dels d'Abelardo «per acabar amb un bon gust de boca». No va poder ser i ara toca «assumir i assimilar la situació. Som professionals. Hem de patir aquest moment, aixecar-nos i mirar cap endavant. Això ens farà més forts», deia Eusebio. «A partir d'aquí, ja arribarà el moment de parlar i pensar en el futur; veient el camí que volem seguir», va afegir.

Després d'una primera volta il·lusionadora, el trist desenllaç del Girona a Primera l'ha marcat la mala ratxa de la segona. «Els números són molt pobres. Ens han condemnat i fet patir. A partir del partit contra el Leganés, tot va complicar-se. No hem estat capaços de sumar, tot i tenir-ho molt a prop. Assumeixo la responsabilitat. No he pogut fer que l'equip se sentís més fort per continuar endavant», comentava. Sobre el darrer partit a la màxima categoria, Eusebio va explicar que «ho hem intentat fins al final. El nostre esperit ha sigut competir i buscar cada pilota per mirar d'avançar-nos al marcador. Hem tornat a fallar. És dolorós, però és així. No hem fet la nostra feina».



Abelardo també s'acomiada

Després d'un any i mig com a entrenador de l'Alabès, Abelardo Fernández va dirigir ahir l'últim partit des de la banqueta de Mendizorrotza. El tècnic, que va acomiadar-se de la seva afició entre llàgrimes, va dir que «només puc donar les gràcies. M'he emocionat perquè des del primer moment m'he sentit molt estimat. Veure el camp dempeus dient el meu nom m'ha fet plorar. La victòria és un premi a la gran temporada que hem fet».