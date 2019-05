Eusebio: "Encara em costa d'assimilar el que ha passat"

Eusebio Sacristán s'ha acomiadat avui del Girona FC amb una roda de premsa a l'estadi de Montilivi, al costat del president, Delfí Geli, i del director esportiu, Quique Cárcel. L'entrenador, que tenia un any més de contracte, hi va renunciar dilluns, posant el seu càrrec a disposició del club, una vegada certificat el fracàs d'aquesta temporada baixant a Segona A.

"Hem decidit posar fi a la nostra relació, que ha durat un any. Vaig entendre que el Girona era un club ideal per poder créixer i des del primer dia fins avui, totes les expectatives s'han vist cobertes, en un club fantàstic en l'àmbit humà i on tothom està compromès", han sigut les primeres paraules del ja expreparador. Segons ell "és un moment trist perquè mai vaig pensar que la relació tindria aquest final. Sempre vaig confiar en la meva capacitat i les meves ganes per ajudar el club a assolir la permanència".

"Pena i ràbia" són les sensacions que resumeixen l'estat d'ànim del preparador. Eusebio ha dit que el més gratificant ha sigut "tenir el respecte i el suport dels jugadors a pesar de tot" i ha recordat que "sabia que no ho tindria fàcil perquè el Girona duia anys d'èxit amb una manera diferent de jugar". També ha asseverat que "aquesta és una província que es mereix un equip al màxim nivell i segur que hi tornareu".

Sobre la renúncia a l'any que tenia de contracte ha explicat que "ha sigut molt fàcil l'entesa perquè era el millor per a tothom". Sobre el balanç de 3 punts de 30 en les últimes 10 jornades Eusebio ha insistit que "sempre he cregut que ens salvaríem. Encara em costa assimilar el què ha passat". "Potser després de Leganés comença tot, quan ens pensàvem que ho teníem gairebé fet", ha considerat. També ha admès que les derrotes a Vigo i Valladolid "van ser determinants" i van acabar de pressionar encara més l'equip.

En la seva anàlisi també ha valorat la diferència entre la primera volta (24 punts) i la segona (13) del Girona. Segons ell "l'equip va transitar per la primera volta amb certa regularitat. Vam tenir una davallada però ens vam rearmar. Estàvem en el camí. El punt que ens marca és quan arribem als 34 punts a Leganés. Des d'aleshores, la caiguda ha sigut molt gran. Fins a Leganés el Girona caminava amb la normalitat d'un equip que aconseguia els punts que necessitava per transitar fins a l'objectiu".

Quique Cárcel ha indicat que "aquesta és la roda de premsa que mai hauria volgut que arribés". També ha afegit que "quan començo a buscar entrenador l'any passat ja sabia que el post-Machin era una situació molt complicada, perquè qui vingués no ho tindria fàcil. Vam buscar uns valors nous. Un entrenador que aportés bon joc i millorés el tema futbolístic. I Eusebio és un gran entrenador".

Cárcel ha destacat que "ha donat valor als joves i els ha fet millors" i també que "la salvació era l'objectiu clar. Ens hi hem quedat molt a prop. Si algú ens diu a falta de 10 jornades que, amb 34 punts, no ho assoliríem, pocs ho haurien endevinat". El director esportiu ha dit que "Eusebio és una persona esplèndida, honrada, treballadora, que ha patit molt i que ha tingut els jugadors amb ell". "Això és futbol, senyors, i passa per guanyar, guanyar i guanyar. El primer responsable d'aquesta situació sóc jo i ho sento de cor", ha subratllat.

El president Delfí Geli ha dit, per la seva banda, que "ha sigut fàcil treballar amb Eusebio, ho ha donat tot per intentar dur aquesta temporada a bon part. Tenia una il·lusió bàrbara per créixer amb nosaltres però al final els objectius marquen el que passa, i com que no s'ha aconseguit, totes dues parts han acceptat que el millor era donar la relació per acabada". El president li ha desitjat "tota la sort del món, i tant de bo que pugui acabar demostrant tot el bon entrenador que és".

Eusebio ha reconegut que "en els ultims partits l'afició m'ha transmès que no estava satisfeta amb la meva feina i he d'entendre el missatge".