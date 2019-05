Muniesa i Portu donen les gràcies als aficionats

Jugadors com Àlex Granell o Pere Pons ja ho havien fet els dies immediatament posteriors al descens, i ahir van ser Portu i Marc Muniesa els que van aprofitar les xarxes socials per lamentar el descens i donar les gràcies als aficionats pel seu suport. «Hi ha coses que costa digerir, però ja han passat unes hores i volia demanar-vos perdó. Res ha sortit com volíem... Vull donar-vos les gràcies pel vostre suport i paciència, i per ser la nostra motivació. Gràcies. Ara toca aprendre dels errors i aixecar-se», va escriure Portu.