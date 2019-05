Portu, un dels jugadors amb opcions de fer les maletes

Aday Benítez continuarà i així ho va assegurar a la zona mixta de Mendizorrotza. Però n'hi haurà d'altres, i no pas pocs, que es decidiran pel camí contrari. Pels motius que sigui, i en cada cas serà particular, però un grapat dels futbolistes de l'actual plantilla canviaran d'aires al llarg d'aquest estiu. Alguns perquè se'ls acaba el contracte i no han sigut renovats, com és el cas de Gorka Iraizoz o Jonás Ramalho -en el seu cas, la renovació estava encarrilada fa poques setmanes però les negociacions es van trencar. D'altres, perquè s'acordarà una rescissió. O també, perquè el club vendrà alguns dels seus actius més valuosos per fer caixa i engreixar el pressupost. En aquest últim calaix hi pot entrar Portu.

És bastant poc probable que el davanter murcià visqui una quarta temporada a Montilivi. D'ofertes no li'n falten a l'atacant, que ha tancat el curs amb uns números prou acceptables: 10 gols i una assistència en 37 partits oficials. Ahir, el diari As publicava que el Celta és un dels equips que més interessats està a fitxar-lo. Ja sigui per ocupar la posició d'extrem o per fer-lo jugar com a segon davanter, valorant, entre d'altres característiques, la seva polivalència. Portu, que l'estiu passat es va quedar a les portes de marxar al Sevilla -un fitxatge frustrat que l'acabaria afectant bastant-, compta amb una clàusula de rescissió que a Primera s'eleva fins als 20 milions d'euros, però que un cop l'equip ha confirmat el seu descens de categoria passarà a ser de la meitat. És aviat encara i tot està a l'aire, però totes les parts esperen que, si hi ha traspàs, no s'allargui tant com un any enrere ni es repeteixi cap culebrot. Segons el rotatiu, el Celta estaria disposat a pagar una quantitat propera als 8 milions d'euros. Xifra que, en cas d'acceptar-la, li podria servir al Girona per disposar de més fons per construir un equip competitiu que pugui lluitar per estar a la part alta de la classificació de Segona la temporada vinent. En els tres anys que Portu ha passat a Montilivi, el davanter ha jugat 115 partits oficials en què ha aconseguit 29 gols.