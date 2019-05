Entre un tècnic coneixedor de Segona o un que s'ajusti als gustos de Manchester

Eusebio ja és història al Girona. Al club ja treballen per definir el nom del que ha de ser el seu substitut. I aquí, el Girona es torna a trobar amb el mateix dilema que l'ha perseguit des de la marxa de Pablo Machín al Sevilla el passat estiu. Fitxar un tècnic amb una filosofia futbolística que encaixi amb els gustos dels propietaris; o, per contra, en el cas de la temporada que ara ha acabat, firmar un entrenador que s'adaptés a l'estil Machín; o, ara, un tècnic que conegui la Segona Divisió espanyola. El càsting ja ha començat amb diferents noms per a la dues variants: el fins fa poc tècnic de l'Osca Francisco, el preparador del Mallorca Vicente Moreno i Julio Velázquez en el primer apartat; i, de manera sorprenent, Marcelo Bielsa en el segon.

Un cop el descens va ser una realitat en perdre contra el Llevant, fins i tot abans del partit a Vitòria, el club de Montilivi es va abonar a la teoria que, de cara al curs vinent, calia un entrenador que conegués la categoria. Francisco, Vicente Moreno i Julio Velázquez s'adapten a aquest perfil. El primer va decidir no renovar amb l'Osca, on va arribar a mitja temporada, i tot i no poder evitar el descens, va deixar bones sensacions. Anteriorment, havia passat per equips com Almeria, UCAM Murcia, Lugo o Còrdova.

A l'altre costat, al grup de tècnics coneixedors de la categoria hi hauria la informació que va desvelar ahir a la tarda Catalunya Ràdio. La via oberta des de Manchester d'estudiar la possibilitat de fitxar Marcelo Bielsa. El veterà entrenador argentí s'ha quedat a les portes de pujar a la Premier League amb el Leeds United. En el futbol espanyol, a més d'un fugaç pas per l'Espanyol, d'on va marxar abans de començar per acceptar una oferta de la selecció argentina, Marcelo Bielsa només ha entrenat l'Athletic Club. Olímpic de Marsella, Lazio i Lille van ser els darrers clubs de Bielsa abans de fitxar pel Leeds. Amb una sou molt elevat, la incorporació de Marcelo Bielsa sembla inviable per a un equip de la Segona Divisió espanyola. Una altra opció a sobre de la taula seria la de Gustavo Poyet.