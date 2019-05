Cárcel assumeix la culpa: «El primer responsable de la situació soc jo»

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, va assenyalar-se ahir com a principal culpable del descens del club a Segona. Durant la roda de premsa de comiat d'Eusebio, Cárcel va dir que «el primer responsable de la situació soc jo» i va assegurar que «sento de tot cor» que el Girona no s'hagi mantingut entre els millors.

El responsable esportiu, que va arribar al club l'estiu de 2014 i ara viu els seus moments més complicats, va explicar que «aquesta és la roda de premsa que mai hauria volgut que arribés». En la seva intervenció va recordar la situació d'ara fa un any, quan Pablo Machín, tot i tenir una oferta de renovació, va optar per donar per tancada la seva etapa a Montilivi i marxar al Sevilla, que li havia presentat aquella «oferta irrebutjable» de la qual feia mesos que parlava quan se'l qüestionava sobre la seva continuïtat. «Quan començo a buscar entrenador l'any passat ja sabia que el post-Machín era una situació molt complicada, perquè qui vingués no ho tindria fàcil. Vam buscar uns valors nous. Un entrenador que aportés bon joc i millorés el tema futbolístic. I Eusebio és un gran entrenador», va considerar.

Cárcel va recordar que Eusebio «ha donat valor als joves i els ha fet millors» i va lamentar que «ens hem quedat molt a prop de l'objectiu, que era la permanència». El director esportiu va elogiar el ja exentrenador del Girona: «És una persona esplèndida, honrada, treballadora, que ha patit molt i que ha tingut els jugadors amb ell». I arribats a aquest punt es va erigir com el primer culpable: «Això és futbol, senyors, i passa per guanyar, guanyar i guanyar. El primer responsable d'aquesta situació soc jo i ho sento de cor», va etzibar.

Aquestes són les primeres valoracions públiques que fa Quique Cárcel des que es va certificar el descens a Segona. Està previst que demà el director esportiu comparegui de nou per fer un balanç més ampli de la situació i comenci a perfilar com serà el Girona 2019/20, a la categoria de plata, i ja amb un nou preparador.

També va parlar el president, Delfí Geli, que va assegurar que «ha sigut fàcil treballar amb Eusebio, ho ha donat tot per intentar dur aquesta temporada a bon port. Tenia una il·lusió enorme per créixer amb nosaltres però al final els objectius marquen el que passa, i com que no s'ha aconseguit, totes dues parts han acceptat que el millor era donar la relació per acabada». El president li va desitjar «tota la sort del món, i tant de bo que pugui acabar demostrant tot el bon entrenador que és».



Ramalho, amb Angola

Jonás Ramalho, que acaba contracte el 30 de juny amb el Girona i no renovarà a conseqüència del descens, va ser convocat ahir per la selecció d'Angola per jugar la Copa d'Àfrica. És la primera vegada que entra a la citació del tècnic Srdjan Vasiljevic. El defensa basc té també la nacionalitat angolenya, d'on és originari el seu pare, i d'aquesta manera competirà en un torneig internacional per primer cop des del 21 de juny.