Eusebio «L'afició m'ha fet entendre que no estava satisfeta amb mi»

Eusebio Sacristán, Delfí Geli i Quique Cárcel van escenificar ahir al migdia, enmig d'una expectació mediàtica amb pocs precedents a Montilivi, el trencament de la vinculació que unia el tècnic i el Girona FC. Aquell enamorament a primera vista que va néixer fa un any ha acabat de la pitjor manera possible, amb l'equip a Segona, i sense que els protagonistes acabin de trobar explicacions convincents a la debacle. Ahir Eusebio va insistir que «encara em costa assumir el que ha passat» i va assenyalar la inexplicable davallada dels últims 10 partits (nou derrotes i un únic triomf) com la gran culpable del fracàs. «L'equip va transitar en la primera volta amb certa regularitat. Vam tenir després una davallada i ens vam refer. El moment que ens marca és quan aconseguim arribar a 34 punts a Leganés. Des d'aleshores, la caiguda ha sigut molt gran, però abans duiem el camí per aconseguir l'objectiu», va argumentar.

Les dues parts van reconèixer que l'entesa a l'hora d'acordar la desvinculació havia sigut «fàcil». Eusebio va insistir que havia arribat a Girona pensant que era «el lloc ideal per estar-hi molts anys i ajudar a fer créixer el projecte, però la vida m'ha ensenyat que no era així». Preguntat per què havia decidit posar el seu càrrec a disposició del club, renunciant a l'any que li quedava, va ser clar: «L'afició, durant les ultimes jornades, m'ha fet entendre que no estava gaire satisfeta de com he fet les coses i entenc que l'afició és sagrada i mereix tot el respecte. He d'entendre el seu missatge».

«Hem decidit posar fi a la nostra relació, que ha durat un any. Vaig entendre que el Girona era un club ideal per poder créixer i des del primer dia fins avui totes les expectatives s'han vist cobertes, en un club fantàstic en l'àmbit humà i on tothom està compromès», van ser les primeres paraules del ja expreparador. Segons ell «és un moment trist perquè mai vaig pensar que la relació tindria aquest final. Sempre vaig confiar en la meva capacitat i les meves ganes per ajudar el club a assolir la permanència».

Eusebio, com la resta d'estaments del club, encara està passant el dol pel descens. Ahir va definir el seu estat d'ànim amb una barreja de «pena i ràbia» però va assegurar que «aquesta ciutat i aquesta província es mereixen un club a l'elit i estic convençut que ben aviat el tornarà a tenir». A l'hora d'analitzar la patacada va parlar de les derrotes a Vigo i Valladolid com a «determinants» i van acabar de pressionar encara més l'equip, que seguia veient la salvació a tocar però cada cop se la complicava més.



Situació de bloqueig

En la seva anàlisi també va valorar la diferència entre la primera volta (24 punts) i la segona (13) del Girona. Segons ell «l'equip va transitar per la primera volta amb certa regularitat. Vam tenir una davallada però ens vam rearmar. Estàvem en el camí. El punt que ens marca és Leganés. Fins aleshores el Girona caminava amb la normalitat d'un equip que aconseguia els punts que necessitava per transitar fins a l'objectiu». Arribats a aquest punt, «entrem en una situació de bloqueig que no ens ha permès afrontar el tram final amb una tranquil·litat més gran», va lamentar un tècnic que també va reconèixer que en les últimes jornades de la competició «ha pesat molt l'aspecte anímic, la pressió i la por de perdre el que gairebé teníem».

Eusebio tampoc va tenir cap retret per a la plantilla. Va agrair, en aquest sentit, als futbolistes «que malgrat tot hagin cregut en mi fins al final» i va assegurar que amb els futbolistes que li havien posat a disposició «teníem els recursos necessaris per mantenir la categoria». Preguntat per si li havia faltat algun reforç més (al mercat d'hivern només va arribar un Raúl Carnero a qui ni s'ha vist), l'exentrenador del Girona va constatar que «tot el que hem necessitat ho hem parlat i ens hem entès sempre».

La sala de premsa de Montilivi es va omplir per seguir l'acte de comiat d'Eusebio, on també van prendre la paraula el president, Delfí Geli, i el director esportiu, Quique Cárcel. El primer tot i elogiar la figura del tècnic va deixar clar que «els objectius marquen, i com que no els hem assolit, hem decidit donar la relació per acabada». Cárcel, per la seva banda, va lamentar el descens i va assenyalar que «pocs ho haurien dit, amb 34 punts a 10 jornades per al final, que no aconseguiríem la permanència». A l'acte hi eren alguns dels col·laboradors del preparador, el capità Àlex Granell, el director general, Ignasi Mas-Bagà, i Helena San José, que ara ha assumit tasques a l'àrea esportiva.

Amb l'etapa Eusebio finiquitada, el següent pas és trobar un nou entrenador que assumeixi el repte de Segona, i en aquest sentit, els noms de Francisco (Osca) i Marcelo Bielsa (Leeds) continuen sobre la taula. La decisió hauria de ser prou ràpida per tal de començar a planificar la plantilla i determinar amb quins futbolistes d'aquest any es pot comptar a la categoria de plata.