Mantenir l'orgull gironí a Segona

Pere Pons, Àlex Granell, Marc Muniesa i Valery, la nòmina gironina d'aquesta temporada al Girona FC, són quatre dels jugadors que més dolguts han quedat amb el descens de l'equip a Segona. Ho han expressat per activa i per passiva, deixant-ne constància en aparicions públiques i a les xarxes socials. Tot i que encara és aviat per començar a saber com serà el Girona 2019/20, el del retorn a la categoria de plata, el que està clar és que des del club no es vol perdre una quota d'orgull gironí que es considera vital per mantenir viva la flama del projecte i garantir que tan aviat com sigui possible es pugui recuperar un lloc a l'elit. Pons, Granell, Muniesa i Valery tenen contracte i compten, d'entrada, per a la direcció esportiva per seguir desenvolupant un paper rellevant a l'equip.

«Han estat, són i seran dies difícils per a tots els gironins i gironines, després d'aquest últim tram nefast de temporada, on ha succeït el que ningú volia, descendir. (...) Vull demanar disculpes a tots vosaltres, ha estat un final dur, duríssim. Toca aprendre dels errors, corregir-los i treballar per tornar al més aviat possible on aquest equip i aquesta ciutat es mereixen», va escriure Muniesa a Instagram. Granell, per la seva banda, il·lustrant el text amb una imatge seva, plorant abraçat a Pons, va penjar a Twitter un text on també demanava perdó: «Ara que és una realitat, us demano disculpes. Va costar massa com per perdre-ho tan aviat. La decepció és immensa i la ferida, irreparable. Sento que us hem fallat». El capità afegia que «el camí ja el vam fer una vegada. Qüestió de persistir, de tenir fe i de viure amb l'ambició de repetir-ho». Twitter també va ser la xarxa escollida per Pere Pons. El migcampista considera que «hem fet un tram final desastrós on ens hem ficat al pou, a la merda (...). Ànims a tots els gironins i l'any que ve que cadascú faci tot el que estigui a les seves mans per tornar el Girona FC a la màxima categoria, que és on es mereix estar. Les meves disculpes».

Caldrà veure, a partir d'ara, quina intenció tenen aquests quatre jugadors, perquè tampoc seria descartable que algun rebés ofertes per seguir a l'elit. En tot cas, tenen contracte. El primer a qui li expira l'acord és Pere Pons, que només disposa d'una campanya més. El 30 de juny de 2020 queda lliure. El següent és Granell, que va renovar fins al 2021. En propietat des de l'estiu passat, també acaba la seva vinculació amb el Girona d'aquí a dues temporades Marc Muniesa, a qui Quique Cárcel va repatriar des de l'Stoke City anglès fa dos cursos. Per últim Valery ha sigut una de les poques bones notícies d'aquesta temporada. En principi el seu lloc havia de ser el Peralada, però les lesions li van obrir la porta del primer equip, on ja és jugador de ple dret, amb contracte fins al 2023.

Els quatre gironins estan integrats en el bloc de 17 futbolistes d'aquest any que tenen contracte per a l'any que ve. Molts d'aquests és evident que no seguiran però tot i que la reinvenció del Girona serà notable, es vol mantenir una base del bloc d'aquests últims anys. I Pons, Granell, Valery i Muniesa, a qui es valora també la implicació, hi compten.