Montilivi, un aparador llaminer

Treballa la direcció esportiva del Girona per intentar trobar un relleu a la banqueta, però de feina en té molta més per davant. Caldrà renovar l'equip de dalt a baix, tenint en compte que un descens de categoria sol venir acompanyat d'una «fuga» general. Per més contractes que hi hagi en vigor, molts seran els futbolistes que acabaran fent les maletes. Perquè no compten, perquè se'n pot treure un benefici o perquè no es volen quedar. Veient quina és la situació, són molts els clubs que han posat els cinc sentits al damunt de Montilivi, que s'ha convertit en un aparador més que llaminer. Un cop l'adeu a la Primera Divisió ha estat matemàtic, el ball de noms no ha fet més que començar. Cada dia n'apareix un de nou. I el que queda per davant, tenint en compte el temps que ha de passar encara perquè s'iniciï la propera temporada.

L'últim «caramel» que ha captat l'atenció al mercat de la màxima categoria és Pere Pons. El migcampista, forjat al Girona, on s'ha passat tota la seva carrera tret d'una cessió de sis mesos a l'Olot ara fa uns quants anys, compta per liderar el projecte del curs vinent a la Segona Divisió A. Tanmateix, de propostes per canviar d'aires no li'n faltaran. Segons publicava ahir el diari Marca, l'Alabès estaria molt interessat a fitxar-lo, encara que no seria l'únic club que li va al darrere. El conjunt vitorià, que entrenarà Asier Garitano després de l'adeu ja sabut d'Abelardo Fernández, el considera una peça important per reforçar el mig del camp. S'especula que es podria arribar a oferir uns dos milions d'euros per ell. Pons podria valorar una possible sortida, sempre que no rebi un gest per part de Montilivi. Acaba contracte en només una temporada (el 30 de juny del 2020), per la qual cosa segurament esperarà una renovació prou atractiva com per quedar-se sense escoltar cap proposta.

Els rumors sobre el futur de Pere Pons arriben poc després que hagi transcendit l'interès del Fenerbahce turc a fitxar el porter Yassine Bounou. Renovat pel Girona ara fa pocs mesos fins al 2021, es convertia en un futbolista essencial del nou projecte, tenint en compte que Gorka Iraizoz farà les maletes ja que el seu contracte s'acaba en un mes i no serà ampliat. Tot i això, ser titular a Primera i internacional amb el Marroc li dona un cartell que travessa fronteres. El Fenerbahce busca porter; no se'n va sortir amb Jasper Cillessen, del Barça. Ara ho prova amb Bounou, a qui més d'un equip li va al darrere.

Tampoc li faltaran propostes a Portu. És un dels jugadors de la primera plantilla més valuosos i pel qui el Girona pot aconseguir més beneficis. La seva clàusula es reduirà a la meitat amb el descens de categoria i passarà a ser de deu milions d'euros. Una xifra considerable per a un club que militarà a la categoria d'argent. Aquesta mateixa setmana ha sortit a la llum l'interès del Celta de Vigo, que es plantejaria l'opció d'oferir fins a vuit milions pel murcià. No ho tindrà fàcil l'equip gallec. De pretendents, Portu en tindrà uns quants. Bon senyal per a l'entitat de Montilivi, que si l'acaba venent segurament ho farà al comprador que més li ofereixi. Qui també desperta interès és Pedro Porro. Amb 19 anys i una carrera molt prometedora per davant (ahir es va saber que forma part de l'onze d'or del futbol draft), una venda pot aportar un munt d'ingressos per als gironins. El València fa temps que li va al darrere. L'ha seguit durant bona part de la temporada i l'interès hi és.