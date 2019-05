Quique Cárcel: «Els burros som nosaltres per haver-ho deixat escapar»

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha comparegut avui a Montilivi per passar revista a una temporada que ha acabat en fracàs, amb els descensos del primer equip i el filial, Peralada.

Cárcel ha començat explicant que "soc el màxim responsable del que ha passat" i ha dit que "he estat molt respectat per la propietat a l'hora de prendre decisions". Així ha recordat que "hem tingut un creixement brutal com a club i encara podem arribar més amunt, però ara la caiguda ha sigut forta després de dos anys a Primera". El director esportiu ha dit que "m'hi he entregat en cos i ànima i des del club he rebut l'energia necessària per tornar-ho a intentar" quan se li ha preguntat si s'havia plantejat la dimissió.

Ha sigut una llarguíssima roda de premsa de més d'una hora de durada, on s'han tocat molts temes. Cárcel ha subratllat que "els burros som nosaltres per haver-ho deixat escapar" perquè segons ell aquest és l'únic retret que es pot fer, que el Girona ha baixat a Segona quan tenia la permanència a Primera a tocar i no se n'ha sabut sortir. "Tonto no ho soc i he patit més que ningú perquè qui més ha perdut amb aquesta situació som jo i els jugadors", ha insistit, molt contrariat per haver fallat quan la permanència estava encarrilada.

Assegura que està amb forces "per tornar-ho a intentar" i té la idea de tornar el Girona "allà on ha d'estar". Per fer-ho, el primer pas serà trobar un entrenador en funció de l'equip que pugui fer. "Vull veure quins jugadors dels que tenen contracte es poden quedar i en funció d'això, escollirem. Haurà de ser una persona valenta, que vulgui jugar a futbol i que vagi a guanyar els partits, perquè a Segona és el que es requereix". D'entrada s'ha mostrat sorprès perquè un dels noms que s'hagi vinculat al club hagi estat el de Marcelo Bielsa, perquè segons ell "nosaltres no el podem pagar" i ha deixat clar que "la tria és molt complicada i segur que vingui qui vingui, a ningú li agradarà".

També ha parlat de Doumbia, que encara té dos anys més de contracte. Cárcel ha explicat que "cada contracte és un món" però no ha volgut donar més detalls, tot i admetre que "la seva situació, ara, ha canviat". El director esportiu ha dit que parlarà amb cada jugador per analitzar el seu cas i ja ha advertit que tornarà a ser "un estiu molt llarg". A pesar de tot Cárcel no ha volgut assenyalar cap futbolista i s'ha mostrat satisfet amb el rendiment de tots. En el cas de Doumbia, però, ha explicat que "va arribar lluny de forma, vam trigar dos mesos a posar-lo bé, i potser aquí sí que hauria d'haver estat més viu per analitzar la situació".

Sobre com s'ha arribat al descens, ha explicat que "a la primera volta, fent 24 punts, el camí era adequat". Ha recordat que l'equip ja tenia les baixes de Mojica i Aday i ha explicat que al mercat d'hivern van intentar reforçar-se "però se'ns va escapar un jugador que teníem del Brasil i una altra peça, i vam acabar fent el moviment que podíem pel nostre pressupost", que va ser l'arribada de Raúl Carnero. Després, ha admès que hi van haver "dues minicrisi". La primera, culmina amb el 0-2 contra l'Osca, que apropa l'equip al descens. "Vaig tenir una setmana de reunions, vaig estar molt a prop dels jugadors i va arribar la reacció amb la victòria al Bernabéu i vam arribar poc després als 34 punts", ha detallat. Després va venir la ratxa de 9 derrotes en 10 partits que ha acabat condemnant l'equip. Cárcel ha admès que el partit de Valladolid "va ser el pitjor de la temporada" i que allà sí va començar a preocupar-se de debò. Però va pensar que "estant a dimarts, tenint partit diumenge, i quedant quatre jornades, el millor era no tocar res. Estava segur que ho podríem fer". No ha negat que en aquell moment la decisió la va prendre "sol" donant a entendre que la resta d'estaments del club apostaven per un canvi a la banqueta.

El director esportiu també ha deixat clar que si pogués es quedaria amb Stuani i Portu però que els futbolistes intentaran seguir jugant a Primera divisió. Sobre la filiació amb el Peralada no ha donat gaires pistes: "la situació nostra ha canviat amb el descens, i la seva també, i hem d'analitzar-ho. No podem avançar res sense haver parlat abans amb ells". En principi la vinculació és vàlida fins el 2021 i l'objectiu dels empordanesos és mantenir-la competint l'any que ve a Tercera amb els mateixos paràmetres de conjunt filial dels de Montilivi.