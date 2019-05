Tres clubs gironins estan a l'expectativa

La lliga regular, a Primera Catalana, està a punt d'arribar a la seva fi i ho fa amb uns quants clubs expectants. Sobretot els gironins. Mentre que el Vilassar de Mar té coll avall que jugarà la promoció per pujar com a primer, no està del tot clar quin serà l'altre representant del mateix grup. La segona plaça se l'ha adjudicat ja de manera matemàtica el Girona C. Tanmateix, el descens del Peralada-Girona B a Tercera ha complicat les coses. La decisió sobre què cal fer respecte a això encara no l'ha pres ningú. Ni la Federació Catalana de Futbol (FCF) ni tampoc la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Un i altre organisme estan deixant passar els dies sense que hi hagi un veredicte i alimentant les suposicions.

S'ha especulat molt sobre la possibilitat que el Girona FC hagi decidit trencar amb l'acord de filiació existent amb el Peralada. Una entesa que va néixer el 2016 i que, per contracte, s'hauria d'allargar fins al 2021. A Montilivi, de moment ningú es pronuncia respecte a això. Poc més es diu des de l'altra banda. Es transmet certa tranquil·litat a l'espera de notícies. El seu president, Miquel Llobet, ha recordat al llarg d'aquests dies que l'acord de filiació és vigent i encara li queden un parell de temporades més per posar el seu punt i final. Hi ha però un altre club implicat: el Banyoles. Per què? Tercer del seu grup a Primera Catalana, podria acabar jugant la promoció d'ascens si tant la RFEF o la FCF estimen que el Girona C no pot pujar en haver-hi un altre club amb el qual té una relació directa (és el cas del Peralada-Girona B) a la mateixa categoria.

Així és com s'entén des del Pla de l'Estany. Però allà ningú les té totes. La incertesa és total. També l'expectativa. No hi ha cap precedent d'un cas així i el veredicte d'un o altre organisme no arriba. «Som una part implicada i ens agradaria una resposta coherent i ètica. Entenem que hauríem de jugar la promoció perquè, si s'aplica el pla de competició establert, s'ha de jugar una promoció d'ascens viable i no pas estèril», explica Pau Teixidor, president del Banyoles. Allà, s'agafen al que diu el capítol segon de l'article 76 del reglament de la FCF. «No podrà integrar-se un equip de la categoria inferior o superior si en aquesta hi participa un altre equip dependent, encara que aquest hagi obtingut l'ascens. En aquest cas, el dret correspondrà a l'immediatament més ben classificat del grup on hagi participat l'equip afectat». El temps dirà.