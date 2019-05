Yassine Bounou sonava a principis de setmana com a possible reforç del Fenerbahçe turc. Dimecres, en una entrevista a beIN Sports al Marroc, va assegurar que tenia decidit marxar del Girona després del descens i que disposava de diverses opcions per continuar la seva carrera. Si es confirma, el Girona haurà de fitxar dos porters perquè Iraizoz tampoc es quedarà.