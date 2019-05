El Celta pressiona per Portu mentre el Leganés també pretén Pere Pons

Encara no hem arribat al mes de juny i el ball de noms a Montilivi no ha fet altra cosa que començar. Sobretot pel que fa a les possibles sortides. A l'espera de conèixer l'identitat del nou entrenador i relleu d'Eusebio Sacristán a la banqueta, la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel treballa per intentar retenir el màxim número de jugadors per a la temporada vinent, aquest cop a la Segona Divisió A. Un dels que acabarà marxant és Portu. El davanter murcià té més d'una proposta al damunt de la taula. Una d'aquestes, la d'un Celta de Vigo que està pressionant al màxim per intentar-lo fitxar el més aviat possible.

Les converses entre el club gallec i el representant del jugador estan en dansa des de fa uns dies. Hi ha bona sintonia, tot i que encara no pas un acord definitiu. El Celta veu en Portu un jugador ideal per al nou projecte que liderarà Fran Escribá, renovat aquesta mateixa setmana. Es busca un davanter polivalent i el de Beniel compleix molts dels requisits. La seva clàusula s'ha reduït a la meitat amb el descens de categoria; ara és de 10 milions, una quantitat que des del Celta es podria assumir, segons informava en la seva edició d'ahir El Faro de Vigo. La Reial Societat també li aniria al darrere i el veuria com un recanvi de garanties d'un Juanmi que marxarà al Betis. En aquest cas, però, no ha trascendit si el club basc arribaria fins al preu de la clàusula com el Celta, que té pressa per presentar Portu com el primer fitxatge per al curs vinent.

El Leganés posa l'ull a Montilivi

Un dels molts clubs que està disposat a pescar alguna cosa del Girona és el Leganés. Ja fa dies que va sortir a la llum el seu interès per Yassine Bounou, el porter que més aturades ha fet aquesta temporada a Primera (125) i que també té propostes del futbol anglès i de Turquia (Fenerbahce). No és l'únic anhel. També pica pedra per intentar fitxar Pere Pons. El migcampista acaba contracte el 30 de juny del 2020 i està meditant fer un canvi d'aires. L'Alabès també el vol i podria oferir uns dos milions, però el Leganés no està disposat a llençar la tovallola i també insistirà.