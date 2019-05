Coris i Jairo, dos casos més a resoldre

Sebas Coris i Jairo Izquierdo són els dos futbolistes que el Girona té a préstec a la Segona Divisió. Concretament, al Nàstic i al Cadis. Les temporades, però, poc han tingut a veure. Mentre Coris va haver de ser intervingut a la zona lumbar i el conjunt tarragoní ha confirmat el seu descens a la Segona Divisió B, Jairo ha enlluernat el Ramón de Carranza amb les seves actuacions. El canari, però, és qui més lluny està de tornar a Montilivi, perquè encara té opcions de pujar a Primera. De fet, segons fonts andaluses, el Cadis té una opció obligatòria de compra per poc més de dos milions d'euros si acaba el curs amb l'ascens a la butxaca. Si no ho assoleix, la xifra puja als tres milions i mig. Actualment, Jairo Izquierdo està lluitant per classificar-se per la zona de play-off d'ascens.

Quique Cárcel haurà de rumiar si tenen cabuda en el nou projecte que està dissenyant per a la temporada 2019-20, la del retorn a Segona Divisió després de dos cursos tocant el cel de Primera. En aquella plantilla, precisament, hi havia Coris, format a Torres de Palau. El futbolista de Tossa de Mar ha jugat 76 partits –només va marcar un gol, contra el Valladolid l'any 2017– amb la samarreta del Girona, amb qui va debutar un llunyà 17 de desembre del 2013, en un partit de Copa i a les ordres de Ricardo Rodríguez (4-1). Coris va sortir al terreny de joc al minut 74 substituint Jandro Castro, el seu gran ídol. Amb l'ascens a Primera, però, es va haver de buscar un lloc lluny de Montilivi. L'any passat, va jugar a Pamplona amb l'Osasuna: 28 partits oficials i dos gols. I aquest estiu, abans de renovar per una temporada més, Coris va signar la cessió amb el Nàstic, on els problemes físics l'han acompanyat. Coris ha jugat 17 partits oficials; tots ells, abans de Nadal. Excepte un partit, sempre va ser titular. Però una maleïda lumbàlgia el va fer passar per la sala d'operacions a principis de març; després de gairebé tres mesos amb molèsties.

Tot el que no ha pogut fer Coris, ho ha fet Jairo, que amb les seves actuacions a l'Extremadura –on l'any passat va assolir l'ascens a Segona–, va cridar l'atenció de Cárcel, que no va dubtar a pagar uns 300.000 euros i fer-li un contracte fins al 2022. «Fitxar pel Girona és una alegria immensa, al principi ni m'ho creia. És un salt molt important en la meva trajectòria», va dir el canari el dia de la seva presentació. Aquest any, Jairo ha confirmat els pronòstics que tothom intuïa: ha jugat 32 partits oficials –29 de Lliga i 3 de Copa–, i ha marcat tres gols. Amb Cervera, ha actuat a la banda esquerra, on ha estat un autèntic corcó.