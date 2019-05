Iraizoz i Aleix Garcia s'acomiaden del Girona

Gorka Iraizoz i Aleix Garcia han estat aquest migdia els primers jugadors que han anunciat públicament que no continuaran al Girona la temporada vinent a Segona A. El porter ha publicat un missatge a Instagram on ha confirmat l'adéu. "Els comiats mai són agradables (...). Per tot això sento que aquest moment no és un adéu sinó un fins aviat!". De la seva banda, el migcampista d'Ulldecona va demanar perdó també pel descens. "Vull demanar disculpes per la part que em toca però també enviar forces i tranquilitat a tota l'afició gironina perquè estic segur que aquest club tornarà a ser de primer ben aviat".

El navarrès explica al seu escrit que no vol quedar-se amb l'amarg record de les últimes setmanes i el descens. "No vull etiquetar una experiència de dos anys amb els sentiments viscurts els últims moments i menys amb una situació natural (i molt dura) intrínseca del futbol", diu. Iraizoz assegura que s'ha "flagel·lat amb el per què d'haver fet això o allò altre" les últimes setmanes i que "ha reflexionat sobre el trist desenllaç". Per tot plegat Gorka diu que se'n va satisfet amb la seva etapa al Girona. "Vaig arribar il·lusionat i me'n vaig satisfet per haver tingut el privilegi d'haver ajudat a fer realitat tot allò que em van explicar i en el que vaig creure".

De la seva banda Aleix Garcia ha tancat el seu missatge de comiat. "Allà on vagi sempre duré l'orgull gironí amb mi".