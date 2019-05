El partit d'anada de la promoció d'ascens a Tercera Divisió entre el Girona C i el Manresa s'ha programat per a aquest diumenge, 2 de juny, a les 12 h a l'estadi municipal de Riudarenes. Aquest play-off enfronta els dos subcampions de Primera Catalana i dona un bitllet a Tercera. Passi el que passi, però, qui pujarà serà el Manresa, perquè amb el descens del Peralada el Girona C no podria ascendir a no ser que els empordanesos compressin plaça a Segona B.