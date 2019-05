Estudiant l'aforament de Montilivi

Quin aforament ha de tenir la temporada que ve l'estadi de Montilivi? Aquesta és una de les incògnites que els dirigents del Girona intenten resoldre aquests dies, previ al llançament d'una ambiciosa campanya d'abonats que intentarà mantenir el màxim dels 9.500 que el club tenia a Primera. Sembla evident que per jugar un altre cop a Segona, i tenint en compte que aquesta temporada a l'elit la mitjana d'assistència s'ha situat en 10.950 espectadors, no caldrà mantenir una capacitat com l'actual, de 14.500 seients, però des del club volen ser ambiciosos i per això preveuen no tornar als 9.200 que hi havia abans de les ampliacions. Des del club es considera que si la resposta dels abonats és bona i es manté la flama d'aquests dos anys a Primera amb l'equip lluitant per recuperar la categoria perduda hi pot seguir havent un gran ambient al camp. I per això agafa força la possibilitat que el Girona decideixi treure alguna de les tres grades mòbils que ha instal·lat, llogades a l'empresa suïssa Nussli, però en mantingui alguna. La decisió final es preveu imminent.

És hora de fer números, a Montilivi, i no només en la part esportiva. Toca també avaluar quina previsió d'ingressos per abonats i venda d'entrades hi haurà i quin és l'aforament òptim. Les grades mòbils que hi ha als gols nord i sud i a la part superior de preferent estan llogades i, per tant, si mantenir-les totes no és rendible es podrien reduir. L'ampliació de Montilivi va començar l'estiu de 2017, el de l'ascens, amb la instal·lació d'estructures mòbils al gol Nord i Preferent, que va suposar passar de les poc més de 9.200 places a 13.500. L'estiu passat s'hi va afegir la grada del gol sud, amb un miler de localitats més, 400 de les quals corresponien a zona vip.

El Girona, que té la concessió de l'estadi de Montilivi fins el 2068 (l'entesa amb l'Ajuntament es va firmar a finals de juny de l'any passat) pot fer les obres de millora que vulgui a l'estadi per tal d'amortitzar l'operació. De fet, en el document que l'equip de govern va dur a ple, s'hi especificava un possible calendari d'inversions que el Girona projectava a Montilivi durant aquest període. De moment, l'estiu passat, es va ampliar el gol sud, es van pilotar les grades temporals i es va adequar el terreny de joc, més la instal·lació de les noves torres de llum, una exigència de la Lliga que ja s'arrossega d'un any abans. També es va millorar la megafonia i es va instal·lar un altre videomarcador. La idea inclosa en aquest document era que el club hauria invertit més de 55,5 milions al camp en els propers 50 anys. Ara, amb el descens a Segona, caldrà veure si el club es replanteja el calendari, tot i que al seu moment ja es va dir que allò era una declaració d'intencions que no tenia perquè acabar seguint-se fil per randa.



Obres a llarg termini

En aquest acord aprovat al ple entre el Girona i l'Ajuntament, les gran obres que haurien de canviar per complet la fesomia de l'estadi no estaven previstes fins, almenys, el 2024, a l'espera que el club es consolidés a Primera. De fet, ara ja no es preveuen més millores a l'estadi fins d'aquí cinc anys. La primera gran reforma es projecta per al curs 2028/29, amb la reconstrucció de l'actual tribuna i el canvi de la coberta d'amiant. També està previst instal·lar nova gespa. Una temporada després, la 2029/30, s'aniria per refer la graderia de gol nord, mentre que la Preferent quedaria per al període 2031/32, i el gol sud, per al període 2032/33. La construcció d'una àrea comercial estaria programada per a la campanya 2033/34. L'altra gran actuació, i més espectacular, es projecta a vint anys vista, la temporada 2038/39, amb la construcció de sostre a tot l'estadi.

L'estadi de Montilivi es va inaugurar l'agost de 1970 –s'ac0sta al mig segle de vida– per substituir l'antic camp de Vista Alegre. La propietat del Girona ja ha posat de manifest que un dels seus reptes és adequar-lo a una instal·lació moderna que, a més, pugui donar rendiment més enllà d'un cop cada quinze dies, durant dos hores, quan hi ha partit. Un altre dels grans projectes és la construcció d'una ciutat esportiva, una inciativa que es manté sobre la taula com a central malgrat el descens a Segona d'aquest any.

En el document que van acordar club i Ajuntament s'especificava que una de les condicions que podria modificar la concessió era un descens de categoria, com el que ara s'ha produït. Malgrat això, no sembla que el Girona tingui intenció de canviar cap dels termes perquè l'ambició és recuperar l'elit el més aviat possible. «La concessió es podrà modificar per la concurrència de les següents circumstàncies que en cap cas donaran dret a l'entitat al restabliment de l'equilibri econòmic-financer de la concessió ja que aquesta s'explota únicament i exclusiva a risc de l'entitat», assenyala la clàusula 25. L'apartat «a» fa referència «al canvi de categoria de l'equip de futbol professional de l'entitat». El «b» ho atribueix a la manca d'aprovació definitiva d'una modificació puntual del Pla General i el «c» a «d'altres circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de l'atorgament de la concessió (...) que alterin les condicions inicials».