Patrick Roberts jugarà al Norwich City anglès

Patrick Roberts serà un dels molts jugadors del Girona d'aquesta temporada que no continuaran al club el curs vinent. L'anglès, amb escàs protagonisme -només 21 partits oficials, mitja dotzena d'ells com a titular-, tornarà a marxar cedit i el seu destí s'ha sabut aquesta mateixa tarda: el Norwich City. Un equip que fa un mes aconseguia l'ascens a la Premier League.

Roberts ho veu com una "bona oportunitat" i explica que ha "après molt d'una cultura diferent" després del seu pas per Montilivi. "És una altra manaera de viure i de jugar. Tot el que m'emporto són coses bones i una gran experiència per la meva edat", afegeix. Considera la seva arribada al Norwich com "un pas més" en la seva encara curta carrera com a futbolista professional.