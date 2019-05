Ramalho diu adeu a cinc anys al Girona amb un missatge a les xarxes socials

La porta és oberta i comença a haver-hi trànsit. De moment només en un sentit, el de sortida. Si dilluns deien adeu al Girona Gorka Iraizoz i Aleix Garcia ahir a la tarda ho feia Jonas Ramalho. El defensa basc va publicar un comunicat a les xarxes socials on anuncia que no continuarà al Girona la temporada que ve. «Els canvis mai són fàcils i menys quan són per acomiadar-se d'un club i uns companys que m'han donat tant. A tots els que heu format part del meu pas pel Girona només puc donar-vos les gràcies. He viscut grans moments en aquest club i per això sempre ocuparà un lloc destacat al meu cor. Us desitjo el millor», va escriure.

El defensa, que estrenarà internacionalitat amb Angola aquest mes de juny, ha jugat un total de 153 partits en cinc temporades a Montilivi. De moment el seu futur és una incògnita. S'havia especulat amb un possible retorn a l'Athletic, on es va formar, però tampoc seria descartable que Ramalho provés una aventura a l'estranger. El central tenia emparaulada la renovació amb Quique Cárcel fa un parell de mesos, però la mala trajectòria de l'equip i el descens van acabar provocant que no es firmés. De fet, els darrers partits Ramalho va desaparèixer de les alineacions d'Eusebio, malgrat tot el que s'hi jugava l'equip.

A la baixa de Ramalho també s'hi ha d'afegir Raúl García, que acaba contracte, i apunta cap al Getafe, i els altres cedits del Manchester City, Douglas Luiz i Roberts, que tampoc continuaran. L'anglès podria jugar el curs vinent al Norwich, tot i que n'hi ha d'altres d'interessats.