Continuïtat o reconstrucció

Malgrat que Quique Cárcel va assegurar la setmana que passada que abans de triar el nou entrenador volia saber amb quins jugadors podia comptar per a la temporada vinent, la realitat és que el director esportiu del Girona compagina les dues tasques. D'una banda, està estrenyent el cercle per encertar amb l'elecció del nou tècnic i, de l'altra, mira de tenir clar quins futbolistes poden ser traspassats i quins altres pot retenir. De moment, el que és segur és que un cop Iraizoz, Ramalho i Aleix Garcia han confirmat que no continuaran i que Douglas Luiz, Roberts i Raúl García tampoc ho faran, el Girona disposa de 17 jugadors de l'actual plantilla amb contracte amb vigor per a la propera. Lògicament no continuaran tots. Alguns seran traspassats, d'altres es quedaran i amb alguns es buscarà una sortida en forma de rescissió. Sigui com sigui, pel que s'ha vist en els últims anys en els equips que han baixat a Segona A, la xifra de 17 futbolistes amb contracte en vigor és veritablement alta. Per tant, tot indica que s'anirà reduint a mesura que passin els dies a còpia, sobretot, de traspassos.

Cárcel té feina i en tindrà durant tot l'estiu per mirar d'enllestir traspassos, renovacions i fitxatges per tal de confeccionar una plantilla de garanties per intentar estar a la lluita per tornar a Primera. En aquest sentit, fent un cop d'ull als últims equips qua han baixat a Segona A, la mitjana de jugadors que s'han mantingut a la plantilla tot i el descens ha fregat els 9 (8,8). És a dir, una mica més d'un terç de l'equip. A la vora d'aquesta xifra de futbolistes van quedar-se tant el Getafe com el Llevant la temporada 2016-17 després d'haver baixat l'any anterior. Els madrilenys van continuar comptant amb Guaita, Damián Suárez, Cala, Lacen, Scepovic, Yoda i Emi Buendía, mentre que els valencians van quedar-se amb Toño García, Jefferson Lerma, Morales, Verza, Pedro López, Casadesús, Rubén García i Iván López. Vuit jugadors i nou respectivament han mantingut enguany el Màlaga i el Deportivo de la Corunya que encara tenen opcions de tornar a Primera. El Las Palmas, de la seva banda, va fer una neteja més fonda al vestidor i tan sols es va quedar 6 jugadors. Tanmateix, la fórmula no li ha sortit bé.

Més conservadors van ser l'Sporting de Gijón i l'Osasuna la temporada passada. Tant els asturians com els navarresos van aconseguir que 12 jugadors de la plantilla que havia baixat de Primera es quedessin a la plantilla. Tot i això, cap del dos va pujar i només l'Sporting va fer el play-off, on va caure a la primera eliminatòria contra el Valladolid. El Granada, que només van conservar 3 futbolistes (Rui Silva, Ramos i Saunier), tampoc se'n va sortir.

Quedar-se més de mitja la plantilla no sol ser cap garantia d'èxit. Tot al contrari. I és que si l'Sporting i l'Osasuna (12 cadascun) no van pujar el curs passat, tampoc ho va fer el Rayo el curs 16-17. Els madrilenys es van quedar 15 jugadors dels que havien baixat i, en comptes de lluitar per tornar a Primera, van acabar evitant el descens a Segona B amb penes i treballs. Tot plegat, doncs, indica que el Girona haurà d'alleugerir una mica la plantilla per regenerar-la i oxigenar-la després d'un any decebedor si vol aspirar a estar al grup de candidats a l'ascens.