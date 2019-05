El Girona ultima el traspàs de Portu a la Reial Societat per 10 milions

Fins ara, els jugadors que ja han fet les maletes han estat homes que acaben la vinculació amb el Girona aquest proper 30 de juny. Ramalho, Aleix Garcia o Iraizoz ja han anunciat públicament que no continuaran a Montilivi el curs que ve a Segona A. Ara bé, la nòmina de futbolistes que abandonen el Girona aquest estiu s'allargarà i molt. De fet, podria fer-ho les properes hores amb l'adeu de Portu. El mitjapunta murcià té un acord tancat amb la Reial Societat i l'operació només està pendent que el conjunt basc i el Girona s'entenguin a l'hora de pactar les condicions de pagament. El preu és claríssim: els 10 milions d'euros de la seva nova clàusula de rescissió -la meitat dels 20 que eren a Primera- dels quals el Girona no pensa rebaixar cap cèntim. La Reial està disposada a pagar-los i vol fer-ho ben aviat per assegurar-se el jugador. El principal escull és que els bascos no volen dipositar la clàusula a la Lliga sinó que s'estimen més acordar amb el Girona que l'operació sigui un traspàs per evitar-se més despeses en forma d'impostos. Sigui com sigui, el fitxatge de Portu per la Reial Societat hauria de ser qüestió de poc temps i abans d'acabar aquesta setmana podria quedar resolt.

Portu compta amb l'aval a Sant Sebastià tant de l'entrenador Imanol Alguacil com del director esportiu Roberto Olabe. Del murcià en valoren la seva versatilitat i, sobretot, la velocitat a l'espai. Els números de Portu amb el Girona, a més a més, són notables en aquests dos cursos a Primera Divisió. El murcià ha disputat 71 partits a la màxima categoria en els quals ha marcat 20 gols. A més a més, en la temporada de l'ascens, Portu va marcar 8 gols més. Tot plegat, juntament amb l'edat, 27 anys, fan del de Beniel un jugador molt abellible i amb un preu raonable per tal i com s'està movent el mercat. Portu ocuparà el buit que deixarà Juanmi, que serà venut al Betis per 8 milions.

En aquest sentit, la Reial es beneficiarà del descens del Girona perquè ara fa només un any el preu de Portu era del doble (20 milions). La temporada passada, el murcià va estar a l'aparador durant moltes setmanes i quan va arribar la darrera setmana del mercat semblava que seria traspassat al Sevilla de Pablo Machín. Fins i tot no va viatjar a Vila-real per jugar el partit de la segona jornada de Lliga perquè el traspàs havia de ser imminent. Tot i això, finalment el Girona no va acceptar els 16 milions que oferia el Sevilla i Portu es va quedar a Montilivi. Un any després se n'anirà per sis menys dels que oferia el conjunt andalús.