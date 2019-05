Patrick Roberts jugarà el curs vinent al Norwich

Tot i ser un dels jugadors més reclamats per l'afició, els números diuen que l'extrem anglès Patrick Roberts ha passat per Girona aquesta temporada amb més pena que glòria en un any marcat per les lesions (21 partits entre Lliga i Copa, només 6 de titular i cap de sencer). Un cop acabada la temporada no es reincorporarà al seu club, el Manchester City, sinó que li espera una altra cessió. Després de jugar al Celtic i al Girona els dos últims anys, el curs vinent el seu destí serà el Norwich, que enguany ha aconseguit l'ascens a la Premier League. L'anunci es va fer oficial ahir a la tarda.