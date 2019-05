Stuani diu des de l'Uruguai que encara ha de parlar amb el Girona

Si el futur de Portu és lluny de Montilivi, el de Cristhian Stuani és incert. La lògica diu que la seva continuïtat a Montilivi és d'allò més complicada però tampoc està descartada si és que el club fa una aposta ferma perquè l'uruguaià sigui el pal de paller el curs vinent a Segona A. En aquest sentit, el jugador va parlar ahir des de l'Uruguai, on es troba concentrat amb la seva selecció preprarant la Copa Amèrica i va assegurar que encara no sap res el Girona. «No hi he parlat ni ens hem assegut, perquè encara no sé quina idea tenen. Ara mateix només penso en la meva selecció», va dir. Pel que fa als rumors que el situen a l'òrbita del Barça, Stuani va fugir d'estudi. «He pogut fer moltíssims gols i això crida l'atenció. Hi ha clubs que s'interessen i això és un elogi».

Stuani també va parlar del Girona i el traumàtic descens. «És una situació difícil. Tenen un projecte molt bonic i de fet jo soc un dels que vaig apostar-hi per poder-hi jugar molts anys. Hem tingut aquest accident i, al final, ha de servir al club d'experiència i com a punt d'inflexió per tornar a pujar ràpidament».