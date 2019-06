El club retirarà les grades supletòries dels gols i el nou aforament serà d'11.200 localitats

Montilivi canviarà de cara la temporada vinent. El descens de categoria i l'aterratge a Segona A farà, lògicament, minvar la venda d'entrades al públic en general i, probablement també, el número d'abonats. És per això que el Girona ha decidit readaptar l'estadi a la nova categoria i retirar les dues graderies mòbils instal·lades als gols. D'aquesta manera a partir de la temporada que ve, Montilivi deixarà de comptar amb les graderies superiors de Gol Nord (instal·lada l'estiu del 2017) i de Gol Sud (inaugurada l'estiu passat). Sí que es mantindrà, però, la Preferent superior, també retràctil, i que es va muntar per a l'estrena a la màxima categoria. Tot plegat farà que l'aforament de Montilivi passi dels 14.500 que hi ha hagut enguany als 11.200 que hi haurà el curs vinent (2019-20).

La reducció de la capacitat provocarà que els abonats que tenien la seva localitat als gols superiors hagin de reubicar-se la temporada vinent. En aquest sentit, els afectats tindran prioritat a l'hora de triar el nou seient i podran fer les seves peticions des de l'Àrea de Soci a l'apartat «selecció de seient» a partir de dilluns i fins el 16 de juny. Els afectats podran fer la sol·licitud conjuntament si es tracta d'una família o un grup d'amics introduint l'ID i Pin de cadascun dels abonats amb qui vol seure durant el procés de selecció del nou seient. El termini per a triar els nous seients serà del 20 al 30 de juny. A partir de l'1 de juliol, els abonats que tinguin el carnet domiciliat i no hagin seleccionat una nova cadira se'ls n'adjudicarà una aleatòriament.

«Mantenim la graderia modular de Preferent i l'estadi quedarà amb una capacitat per a 11.200 espectadors. El 10% dels abonats afectats per la reubicació tindran prioritat per gaudir d'un altre seient en un altre sector», explicava ahir Ignasi Mas-Bagà.