El Girona recupera els preus de l'any de l'ascens per mirar de retenir el màxim d'abonats

El descens del Girona a Segona A ha estat un cop dur per a tothom. Veure's fora de cop de Primera Divisió quan es tenia a tocar la salvació ha suposat un revés dels grossos tant pel club com per l'afició. Paït el disgust i fet el dol, és el moment de mirar endavant. El futbol no s'atura mai i tampoc ho fa a Montilivi, on ja es treballa en la preparació de la propera temporada. Mentre Quique Cárcel perfila les bases de la nova plantilla, el club engegarà dilluns la nova campanya d'abonaments pel curs 2019-20. Lògicament, el descens de categoria comporta rebaixes importants en els preus del carnet, que es rebaixen uns 200 euros aproximadament de mitjana respecte al curs passat però la novetat més destacada és l'engrescadora mesura que ha instaurat el club per premiar la fidelitat dels abonats. Es tracta de regalar als socis el preu de l'abonament d'aquesta temporada (19-20) si l'equip acaba pujant a Primera. La promoció consisteix, sempre i quan s'assolís l'ascens, a descomptar el preu del carnet d'aquest proper curs (19-20) en l'abonament de la següent (20-21), la qual cosa faria que el carnet a Primera fos molt més econòmic. Aquest descompte, però, només s'aplicarà als abonats que hagin assistit com a mínim a 19 dels 21 partits de la temporada regular.

Els preus per al nou exercici són molt semblants als de la temporada de l'ascens (2016-17) i ballen entre els 100 i 450 euros (a partir de 18 anys). Uns preus sensiblement inferiors als d'aquesta temporada a Primera Divisó que anaven dels 290 euros dels gols als 650 de tribuna.

El nou abonament permetrà veure els 21 partits de Lliga regular però no inclou un hipotètic play-off d'ascens ni la Copa. A més a més als preus que va anunciar ahir el club caldrà afegir-hi, al gener, els 50 ? -30 júnior i 10 infantil- que els abonats hauran de pagar per tal de disposar del carnet de soci de 2020. Ser soci és indispensable per poder accedir a l'abonament com també ho és domiciliar el pagament a través del banc. Cal recordar que més d'un 65% dels abonats ja ho fan i que aquests, si no diuen el contrari, el dia 5 de juliol se'ls girarà el rebut del curs 19-20 al compte indicat sense que hagin de fer res i el dia 15 rebran el carnet a casa seva o l'adreça que vulguin.

La campanya de socis comença dilluns, data a partir de la qual i fins el 30 de juny els abonats que no hagin domiciliat el pagament tenen temps de fer-ho. A partir de l'1 de juliol s'alliberaran els seients dels abonats que hagin domiciliat el pagament. De l'1 al 3 de juliol seran dies per als canvis de seient dels abonats que tinguin el carnet domiciliat. Pel que fa als aficionats que no siguin abonats i vulguin fer-se'n caldrà primer de tot que siguin socis i hagin pagat la quota a més a més d'inscriure's a la llista d'espera 19-20 entre el 3 de juny i el 7 de juliol. A partir del 10 de juliol es procedirà a repartir, si n'hi ha, els seients que els abonats no hagin renovat.

Amb l'objectiu de mantenir la fal·lera instal·lada a la demarcació els últims anys, el club s'ha decantat per oferir uns preus d'allò més competitius i assumibles pel curs que ve a Segona A. Montilivi s'empetitirà perquè no comptarà amb les dues graderies superiors dels dos gols i això farà que l'aforament sigui d'11.200. A més a més, enguany, el club ha dividit per sectors els gols, la tribuna i la preferent. Els preu més baix és el de gol (100 ?) mentre que a Preferent el carnet costarà 150, en la zona més econòmica. La preferent coberta valdrà 200 euros. Pel que a la tribuna, la inferior valdrà 430 i la superior 450. Cal recordar que els abonats que hagin assistit enguany a 17 dels 19 partits tindran el 10% de descompte al carnet.