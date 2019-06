El Girona continua la recerca del 72è tècnic de la història del club

El neguit va creixent a mesura que passa el temps. Ja fa més d'una dotzena de dies que Eusebio Sacristán s'acomiadava resignat de Montilivi amb l'equip a Segona A i conscient que «l'afició no estava gaire satisfeta amb mi», encara que des d'aleshores ningú sap res. Si bé és cert que hi ha una pila de noms sobre la taula, no deixen de ser això: noms. I especuacions, a cabassos. Des dels despatxos treballen sense descans per fitxar el tècnic capaç de portar-los cap a la glòria, però la decisió no és gens fàcil. D'aquí l'espera.

L'escollit que arribi serà el 72è entrenador del Girona en els 89 anys d'història de l'entitat i tota aquesta trajectòria ha de servir per reflexionar, aprendre i treballar pel millor futur. Sobre la taula, hi ha les carpetes d'entrenadors com Francisco Rodríguez, que va decidir no renovar amb l'Osca; Vicente Moreno, que està a punt de portar el Mallorca al play-off –dimarts disputarà un duel decisiu contra el Granada– i ja va dir en el seu moment als de Palma que «no parlaré més sobre el meu futur perquè no sé què faré», deixant la porta oberta a una possible sortida; i Julio Velázquez. El primer és el que està més ben posicionat, tot i que al final dependrà de filosofia futbolística per la qual es vulgui apostar. Fins fa poc, també havia sonat Marcelo Bielsa, però ha quedat descartat en confirmar que continuarà al Leeds United la temporada vinent.



El llegat dels tècnics

En la història més recent del Girona, l'afició guarda el record de Pablo Machín a dalt del pedestal. Va fer-los tocar el cel amb l'ascens a Primera Divisió i la veritat és que l'experiència amb el seu relleu, Eusebio, no ha estat la millor. Tot i començar una temporada il·lusionadora, l'equip va patir una davallada impressionant en la segona volta que va portar-lo a consumar el tràgic descens. La decisió de mantenir el de La Seca al capdavant fins a l'últim partit ha sortit cara, encara que el passat mostra que l'estabilitat també ha portat moments molt dolços.

Tornant a Machín, el sorià és el tercer entrenador de la història blanc-i-vermella amb més partits oficials. Va estar-se quatre temporades i mitja a Montilivi, en les quals va dirigir un total de 189 partits. Només el superen Emilio Aldecoa i Alfons Muñoz. El tècnic basc (1955-57, 59-60, 67-68, 74-76 i 82) és qui s'endú el rècord de duels dirigits, amb 221; mentre que Muñoz (1982-85, 87, 93-95) n'acumula 208. Per darrere Machín, hi són Xavi Agustí (1988-92) amb 170 partits i Raül Agné (2007-09 i 2010-12), amb 145. En l'etapa moderna al futbol professional, el Girona ha tingut dotze tècnics. Aviat farà 11 anys que els gironins recuperaven la categoria de plata, mig segle després de l'últim cop, i l'encarregat d'estrenar Segona A va ser Agné, que va aconseguir l'ascens amb una derrota per la mínima contra el Celta gràcies al gol de Jaume Duran (0-1). En aquesta darrera etapa, el seguirien Javi Salamero, Miquel Olmo, Cristóbal Parralo, Narcís Julià, Josu Uribe, Rubi, Ricardo Rodríguez i Javi López.