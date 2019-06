Racing i Fuenlabrada acompanyaran el Girona a la Segona Divisió A

El Racing de Santander, un clàssic del futbol espanyol, jugarà la temporada vinent a la Segona Divisió A i acompanyarà així al Girona. L'equip càntabre ha empatat aquest migdia al camp de l'Atlètic Balears (1-1) i ha fet bo el 0-0 de l'anada. El Racing torna d'aquesta manera a una categoria que deixava el 2015 i on s'hi estrenarà el Fuenlabrada, que hi puja per primera cop a la seva història.

Tot i que Fullana ha avançat el conjunt local abans del descans, transformant un penal, una diana de Cejudo a la segona meitat ha establert l'empat amb gols final. Un resultat que li ha servit al Racing d'Ivan Ania per segellar l'ascens. L'Atlètic Balears, malgrat la decepció del moment, té una altra oportunitat i s'uneix a la resta d'equips classificats a la segona eliminatòria per intentar pujar de categoria.

De la seva banda, el Fuenlabrada ha fet bo el 3-0 del partit d'anada i no s'ha vist remuntat pel Recreativo a Huelva. És més, s'ha avançat al Colombino amb un cop de cap del central Juanma. L'empat ha arribat massa tard, ja al temps de descompte, i el matx ha acabat amb taules al marcador (1-1). Un resultat insuficient pel conjunt andalús, que tot i això, com li passa a l'Atlètic Balears, gaudirà d'una segona oportunitat per buscar l'ascens.