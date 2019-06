Comença la campanya d'abonaments 2019-20 al Girona

Aquest matí ha començat oficialment la campanya d'abonaments per a la temporada 2019-20 al Girona FC. El club va fer públics els preus divendres passat i així com les condicions i avantatges del carnet, entre els quals destaca el descompte respecte el de la temporada vinent (20-21) en cas d'ascens. En aquest sentit, les habituals cues d'altres anys a les taquilles de Montilivi han passat a la història i han estat ben pocs els aficionats que s'han acostat a l'estadi. I és que tots els tràmits es fan ja digitalment a través d'internet i el càrrec bancari de la quota del carnet també es cobra a través de domiciliació bancària. De fet, enguany ja és requisit imprescindible per a renovar l'abonament, tenir domiciliat el pagament.

Caldrà veure quina és la resposta de l'afició durant aquest mes. Aquesta temporada a Primera Divisió, el número d'abonats ha estat de 9.500. El club ja va anunciar divendres que retirarà els dos gols retràctils i que la capacitat de Montilivi passarà de 14.500 a 11.200.