El Racing i el Fuenlabrada seran rivals del Girona el curs que ve a Segona A

El Girona va conèixer ahir dos dels rivals contra els quals haurà de competir la temporada vinent a Segona A. El Racing de Santander i el Fuenlabrada van aconseguir l'ascens a la categoria de plata després de superar l'Atlètic Balears i el Recreativo de Huelva, respectivament, en les dues eliminatòries de campions. A l'espera que es concretin els dos altres equips que pugen de Segona B, els dos que ascendeixen a Primera i el quart que perd la categoria, de mica en mica es va aclarint el ventall de clubs amb els quals se les heuran els gironins.

L'estadi de Son Malferit es va convertir en talismà per a un Racing que va aconseguir neutralitzar el gol inicial de l'exllagosterenc Francesc Fullana de penal gràcies a una diana d'Aitor Buñuel a la represa. L'1-1 final va donar el bitllet per a Segona A al Racing gràcies al 0-0 del partit d'anada al Sardinero. D'aquesta manera, tant el migcampista de Cornellà de Terri Marc Rovirola com el davanter de Santa Coloma de Farners Nuha Marong es van quedar sense premi gros. Tot i això, el Balears tindrà una altra oportunitat a la segona ronda, que se sortejarà avui. D'aquesta manera, el Racing, de la mà d'Iván Ania i amb l'exjugador del Girona Kitoko, torna a Segona quatre anys després de caure al pou de la categoria de bronze el 2015.

De la seva banda, el Fuenlabrada s'estrenarà a Segona A després de fer bo el 3-0 aconseguit a l'anada en un Nuevo Colombino ple de gom a gom que somiava amb un miracle. El gol de Juanma Marrero al llindar de la mitja part va esvair les opcions de remuntada dels andalusos, que van empatar en l'afegit (1-1). Serà la primera vegada que el conjunt madrileny jugui a la categoria de plata. Fundat el 1975, el Fuenlabrada arriba a Segona A després d'haver estat campió del Grup I de Segona B de la mà del tècnic Baldomero Hermoso, Mere.

L'Atlètic Balears s'enfrontarà al Melilla i el Recreativo al Mirandés a la segona ronda, mentre que les altres eliminatòries es definiran per sorteig. Els equips classificats són UD Logronyès, Hèrcules, Cartagena i Ponferradina.