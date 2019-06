Setmana clau per prendre les primeres grans decisions al Girona

Fa més de dues setmanes que el Girona va confirmar el seu descens a la Segona Divisió A de manera matemàtica. Temps que ha aprofitat el club per acomiadar Eusebio Sacristán i el seu cos tècnic de confiança i per oferir una maratoniana roda de premsa del director esportiu Quique Cárcel. I també per fer públics els preus dels abonaments de la propera temporada. Tret d'això i d'alguns missatges de comiat i disculpes que els jugadors han anat penjant a les xarxes socials, a Montilivi no hi ha hagut cap altre moviment. L'afició es manté a l'expectativa. No hi ha entrenador i molt menys clar és el futur de la plantilla. Molts futbolistes tenen contracte en vigor, però un bon grapat d'ells acabarà fent les maletes, motiu pel qual el ruixat de vendes i fitxatges hauria de ser una constant al llarg de l'estiu. D'incògnites n'hi ha un piló. De carpetes obertes, també. Fins al moment, quietud de portes cap a fora. Tot just acaba de començar el mes de juny i la processó va per dins. És als despatxos on es treu fum. Es vol anar sense presses, però tampoc amb el peu al fre. S'espera que aquesta setmana serveixi per presentar els primers moviments importants. Almenys, aquesta és la intenció.

A diferència de l'any passat, abans que comenci la propera temporada el Girona tancarà més d'una venda. Ho necessita. Per alliberar massa salarial, per fer caixa i engreixar el seu pressupost. Perquè hi ha jugadors que tenen contracte en vigor i disposen d'ofertes llamineres per canviar d'aires. La qüestió és que Cárcel i companyia tenen la missió de vendre més d'un futbolista, cosa que no va passar en l'últim estiu, la qual cosa va impedir tenir suficients diners per apuntalar un vestidor que va quedar massa curt d'efectius. El primer que sortirà a canvi d'uns diners serà Portu. El davanter és a l'agenda d'un munt d'equips. N'hi ha que s'han interessat, i molt, en la seva situació. És el cas, per exemple, del West Ham i el Brighton anglesos; també del Vila-real, Celta i Reial Societat. Si res es torça, el seu destí serà Anoeta. L'acord amb el jugador és absolut. Ell vol anar allà i accepta les condicions econòmiques. Ara només falta que la Reial i el Girona tanquin l'operació. Se'l vol vendre per l'import de la seva clàusula: 10 milions d'euros. La Reial no disposa ara mateix d'aquests diners i està mirant de pagar-ho de manera fraccionada. Fins i tot, a les negociacions s'hi podria afegir un percentatge d'una futura venda. El cas és que tot es tancarà ben aviat. Com a molt tard, aquesta setmana, perquè Portu es casa aquest cap de setmana i abans vol saber al cent per cent quin serà el seu destí. D'ell en va parlar fa molts pocs dies als micròfons de la cadena SER Igor Zubeldia, jugador del conjunt basc: «Si ve, serà benvingut. És un futbolista boníssim que dona molta velocitat a l'atac. Serà bo per a l'equip».

L'altra gran decisió, i sobretot prioritària, és l'elecció del nou entrenador. Fins que no s'hagi triat -i també lligat- el tècnic, no es podrà confeccionar la plantilla ni tenir clar quin ha de ser el full de ruta a seguir, tant per les peces com pel sistema de joc. Fa ja dies que el club treballa cap aquesta direcció. No només té una opció al damunt de la taula, com és lògic. El cas és que la intenció de Cárcel i també de la propietat és tenir-ho tot lligat el més aviat possible. Els altres dos equips que han baixat -Osca i Rayo- ja tenen entrenador. El Girona és l'únic que encara manté òrfena la seva banqueta. No serà pas Marcelo Bielsa. Una de les opcions que tenia en ment la plana major ha renovat amb el Leeds United. A més, les seves pretensions econòmiques eren massa elevades. Ara mateix, la primera opció és la de Francisco Rodríguez. Va decidir no continuar a l'Osca i, si no té una proposta interessant de Primera, no veu amb mals ulls un projecte ambiciós a Segona com el que se li presenta des de Montilivi. De candidats n'hi ha més d'un. Saber quan s'anunciarà l'escollit, això ja és una incògnita. Des de Girona, el secretisme és absolut. Això sí, es vol tancar aviat. Si pot ser aquesta setmana.