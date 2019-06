Pere Guardiola: "El Girona estudia amb dos bufets d'advocats com hem d'actuar en el cas Valladolid-València"

"Baixar a Segona és un cop, però hem de seguir i intentar tornar-hi", ha explicat aquesta tarda Pere Guardiola, un dels copropietaris del Girona, durant una visita a La Vinya. Guardiola ha volgut llançar un missatge positiu, tot i alertar que recuperar la Primera "no serà fàcil". En tot cas ha assegurat que el projecte segueix sent "sòlid" i ha reiterat el compromís seu i del Manchester City amb el club. Preguntat per si caldria haver destituït Eusebio, ha dit que "confiàvem amb ell i vam fer el que havíem de fer".

També ha explicat que "volem que es quedi el gruix de la plantilla per construir un equip al seu voltant" i ha detallat que en un màxim de 10 dies espera tenir el nou entrenador. "Hem de ser competitius i córrer més que el contrari, i treballar millor la pilota aturada", ha destacat.

Pere Guardiola s'ha mostrat molt sorprès per les últimes informacions aparegudes al voltant del partit Valladolid-València de l'última jornada de lliga, on set jugadors locals podrien haver-hi col.laborat per deixar-se guanyar i beneficiar una xarxa que es lucrava amb apostes.

En aquest sentit Guardiola ha explicat que estan estudiant jurídicament el cas, posant-lo a mans de dos bufets d'advocats, per veure quin paper ha de jugar el Girona davant d'una possible sanció al Valladolid que pogués permetre als de Montilivi mantenir-se a Primera als despatxos. "Esperem que la Lliga i la Federació actuïn per garantir la netedat de la competició", ha posat de manifest.

La idea del club és mantenir el gruix de la plantilla daquesta temporada i en aquest sentit tots els esforços estan centrats en la continuïtat d'Stuani. El club intentarà convèncer l'uruguaià perquè sigui el pal de paller de l'equip a 2a A