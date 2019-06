Stuani: «La decisió serà consensuada»

El futbol a Montilivi fa setmanes que es va acabar. Ho va fer a més a més de la pitjor manera, amb una derrota contra el Llevant (1-2) que condemnava el Girona al descens. L'agonia es va allargar una setmana més fins a Vitòria (2-1), on l'equip va certificar el descens oficialment en l'última jornada de Lliga. Es posava fi a un curs decebedor que ha acabat de la pitjor manera possible. Un descens inesperat a mitjan març però que tothom es temia quan ni l'equip ni el club eren capaços de tallar. El Girona tornava, doncs, a Segona A després de dues temporades a Primera Divisió. Un fracàs per al club i un disgust per a una afició entregada fins a l'últim moment. Mentre la gent paeix la garrotada i el club comença a preparar el nou exercici a Segona A, diversos futbolistes de la plantilla encara no han tancat la temporada. La majoria és de vacances però Stuani, Bounou, Porro i Douglas Luiz continuen en competició amb les seves seleccions. El futur del brasiler és lluny de Montilivi perquè amb tota seguretat el Manchester City el cedirà a algun club de Primera europeu. De la seva banda, Bounou i Porro són dos dels jugadors que poden ser traspassats mentre que per Stuani, el club confia seduir-lo perquè es quedi malgrat les ofertes que pugui tenir.

En aquest sentit, Stuani va parlar ahir del seu futur des de l'Uruguai, on està concentrat preparant la Copa Amèrica del Brasil. Malgrat que no va aclarir gaire res sí que va assegurar que la decisió que prengui serà «consensuada» amb el club. «Intentaré prendre una decisió de manera consensuada i cercant el millor cada moment per a mi i la meva família. Ja veurem com transcorren aquestes setmanes», deia un Stuani que assegura que ara només té el cap a la Copa Amèrica i a mirar d'arribar al més lluny possible amb l'Uruguai. El charrúa recordava que el descens havia sigut una «gran decepció». «En àmbit col·lectiu no vam complir l'objectiu perquè lamentablement no vam aconseguir les victòries que necessitàvem per salvar la categoria. Sempre prioritzo la part col·lectiva i he acabat molt dolgut. És una situació molt difícil. Personalment sí que he fet molts gols però al final em quedo amb la pena de no haver-nos salvat».

L'Uruguai, que està enquadrat amb Japó, Xile i Equador, entrarà en joc el dia 16 contra els equatorians a Belo Horizonte. El dia 20 jugarà contra el Japó i per Sant Joan a Maracaná davant Xile. Abans, dissabte jugarà un amistós contra Panamà. Ni Mojica ni Bernardo han entrat a la llista de Colòmiba. De la seva banda, Douglas Luiz està disputant aquesta primera quinzena de juny el Torneig Maurice Revello de Toló (França) amb la selecció sub-22 del Brasil i diumenge va fer un gol contra Guatemala. Es tracta d'un torneig de seleccions sub-18 a sub-22 que el Brasil fa servir per preparar el Torneig Preolímpic de Colòmbia del mes de gener. Diumenge, Douglas Luiz va marcar un gol de penal el triomf per 4-0 contra Guatemala.

Pedro Porro és amb la selecció espanyola sub-21 pendent de si entra la llista definitiva per a l'Eurocopa d'Itàlia. Porro i Martín Agirregabiria (Alabès) són els dos únic laterals de la preselecció de Luis de la Fuente, la qual cosa li dona força números de ser a Itàlia. Espanya començarà la seva participació a l'Europeu contra Itàlia el dia 16 (21.00). El segon partit serà a davant Bèlgica el dia 19 (2/4 de 7) i el tercer contra Polònia el dia 22.

Per últim, Bounou serà el representant gironí a la Copa Àfrica d'Egipte. El Marroc debutarà el 23 de juny contra Namíbia i també s'enfrontarà a Costa d'Ivori (dia 28) i Sud-àfrica (1 de juliol). Abans, els dies 12 i 16 disputarà amistosos contra Gàmbia i Zàmbia per preparar la competició. Un bon paper tant de Bounou a la Copa Àfrica com de Pedro Porro a l'Eurocopa podria aturar la devaluació del preu dels dos jugadors generada arran del descens del Girona a Segona Divisió A.